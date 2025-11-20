All Times EST
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Pensacola
|9
|7
|1
|1
|0
|15
|25
|17
|Huntsville
|10
|7
|2
|1
|0
|15
|38
|25
|Evansville
|9
|7
|2
|0
|0
|14
|24
|19
|Peoria
|9
|6
|3
|0
|0
|12
|27
|17
|Knoxville
|9
|5
|3
|1
|0
|11
|24
|21
|Birmingham
|9
|3
|3
|0
|3
|9
|25
|31
|Fayetteville
|9
|3
|4
|2
|0
|8
|12
|21
|Roanoke
|10
|3
|5
|1
|1
|8
|22
|26
|Macon
|7
|2
|2
|1
|2
|7
|12
|18
|Quad City
|9
|2
|6
|1
|0
|5
|19
|33
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Roanoke at Macon, 7 p.m.
Fayetteville at Birmingham, 8 p.m.
Knoxville at Evansville, 8 p.m.
Pensacola at Huntsville, 8 p.m.
Quad City at Peoria, 8:15 p.m.
Saturday’s Games
Roanoke at Macon, 6 p.m.
Fayetteville at Birmingham, 8 p.m.
Knoxville at Evansville, 8 p.m.
Pensacola at Huntsville, 8 p.m.
Peoria at Quad City, 8:10 p.m.
Sunday’s Games
Roanoke at Macon, 3 p.m.
