All Times EST
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Huntsville
|8
|6
|2
|0
|0
|12
|31
|21
|Pensacola
|7
|5
|1
|1
|0
|11
|17
|16
|Peoria
|7
|5
|2
|0
|0
|10
|23
|12
|Evansville
|7
|5
|2
|0
|0
|10
|19
|17
|Knoxville
|7
|4
|3
|0
|0
|8
|16
|16
|Fayetteville
|7
|3
|2
|2
|0
|8
|11
|13
|Macon
|6
|2
|1
|1
|2
|7
|11
|13
|Roanoke
|7
|2
|4
|1
|0
|5
|16
|17
|Birmingham
|7
|1
|3
|0
|3
|5
|18
|26
|Quad City
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|17
|28
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.
Birmingham at Knoxville, 7:30 p.m.
Macon at Huntsville, 8 p.m.
Quad City at Evansville, 8 p.m.
Fayetteville at Pensacola, 8:05 p.m.
Saturday’s Games
Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.
Fayetteville at Pensacola, 8:05 p.m.
Evansville at Quad City, 8:10 p.m.
Sunday’s Games
Roanoke at Knoxville, 5 p.m.
Birmingham at Huntsville, 6 p.m.
