SPHL Glance

The Associated Press

November 13, 2025, 10:13 AM

All Times EST

GP W L OL SOL Pts GF GA
Huntsville 8 6 2 0 0 12 31 21
Pensacola 7 5 1 1 0 11 17 16
Peoria 7 5 2 0 0 10 23 12
Evansville 7 5 2 0 0 10 19 17
Knoxville 7 4 3 0 0 8 16 16
Fayetteville 7 3 2 2 0 8 11 13
Macon 6 2 1 1 2 7 11 13
Roanoke 7 2 4 1 0 5 16 17
Birmingham 7 1 3 0 3 5 18 26
Quad City 7 2 5 0 0 4 17 28

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.

Birmingham at Knoxville, 7:30 p.m.

Macon at Huntsville, 8 p.m.

Quad City at Evansville, 8 p.m.

Fayetteville at Pensacola, 8:05 p.m.

Saturday’s Games

Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.

Fayetteville at Pensacola, 8:05 p.m.

Evansville at Quad City, 8:10 p.m.

Sunday’s Games

Roanoke at Knoxville, 5 p.m.

Birmingham at Huntsville, 6 p.m.

