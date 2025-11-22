Live Radio
Saturday’s Scores

The Associated Press

November 22, 2025, 11:08 PM

PREP FOOTBALL=

WIAA Playoffs=

Class 4A=

Quarterfinal=

Graham-Kapowsin 42, Gonzaga 35

Sumner 34, Glacier Peak 17

Class 3A=

Quarterfinal=

Eastside Catholic 41, Kennewick 0

O’Dea 56, Sedro-Woolley 21

Class 2A=

Quarterfinal=

Anacortes 35, Orting 14

East Valley (Yakima) 27, Lynden 24

Tumwater 27, Franklin Pierce 6

Class 1A=

Quarterfinal=

Cashmere 59, Life Christian Academy 16

Lynden Christian 56, Montesano 35

Mt Baker 32, Omak 22

Royal 48, Seton Catholic (Vancouver) 10

Class 2B=

Quarterfinal=

Adna 42, Newport 32

Okanogan 34, Freeman 32

Toledo 42, Napavine 0

Tri-Cities 55, Liberty Bell 12

Class 1B=

Quarterfinal=

ACH 61, Naselle 26

DeSales 58, Neah Bay 24

Liberty Christian 56, Darrington 14

Wahkiakum 66, Pomeroy 34

___

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

