Saturday’s Scores

PREP FOOTBALL=
WIAA Playoffs=
Class 4A=
Quarterfinal=
Graham-Kapowsin 42, Gonzaga 35
Sumner 34, Glacier Peak 17
Class 3A=
Quarterfinal=
Eastside Catholic 41, Kennewick 0
O’Dea 56, Sedro-Woolley 21
Class 2A=
Quarterfinal=
Anacortes 35, Orting 14
East Valley (Yakima) 27, Lynden 24
Tumwater 27, Franklin Pierce 6
Class 2A=
Quarterfinal=
Anacortes 35, Orting 14
East Valley (Yakima) 27, Lynden 24
Tumwater 27, Franklin Pierce 6
Class 2A=
Quarterfinal=
Anacortes 35, Orting 14
East Valley (Yakima) 27, Lynden 24
Tumwater 27, Franklin Pierce 6
Class 1A=
Quarterfinal=
Cashmere 59, Life Christian Academy 16
Lynden Christian 56, Montesano 35
Mt Baker 32, Omak 22
Royal 48, Seton Catholic (Vancouver) 10
Class 2B=
Quarterfinal=
Adna 42, Newport 32
Okanogan 34, Freeman 32
Toledo 42, Napavine 0
Tri-Cities 55, Liberty Bell 12
Class 1B=
Quarterfinal=
ACH 61, Naselle 26
DeSales 58, Neah Bay 24
Liberty Christian 56, Darrington 14
Wahkiakum 66, Pomeroy 34
___
Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.