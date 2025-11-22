Live Radio
Saturday’s College Hockey Scores

The Associated Press

November 22, 2025, 11:05 PM

EAST

Sacred Heart 7, LIU Post 2

Harvard 5, Vermont 1

New Hampshire 4, UConn 3

Air Force 3, Army 2, OT

Providence 5, UMass 1

Cornell 6, RPI 1

Boston U. 4, Northeastern 3, OT

Maine 3, Boston College 0

Princeton 4, Clarkson 3

Yale 3, Brown 1

Quinnipiac 4, St. Lawrence 2

Canisius 5, Mercyhurst 1

Union (NY) 4, Colgate 4, 2OT

MIDWEST

St. Cloud St. 4, Miami (Ohio) 2

Michigan 8, Ohio St. 1

Wisconsin 2, Michigan St. 1, OT

Ferris St. 4, Lake Superior St. 3, OT

St. Thomas (Minn.) 6, Bowling Green 2

Minnesota St. (Mankato) 3, Michigan Tech 2

Bemidji St. 6, N. Michigan 2

Lindenwood (Mo.) 5, Robert Morris 3

Penn St. 2, Minnesota 1

W. Michigan 4, Omaha 2

FAR WEST

Arizona St. 3, Denver 2, OT

Colorado College 2, Minn. Duluth 1, OT

