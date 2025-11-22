Saturday’s College Hockey Scores

EAST
Sacred Heart 7, LIU Post 2
Harvard 5, Vermont 1
New Hampshire 4, UConn 3
Air Force 3, Army 2, OT
Providence 5, UMass 1
Cornell 6, RPI 1
Boston U. 4, Northeastern 3, OT
Maine 3, Boston College 0
Princeton 4, Clarkson 3
Yale 3, Brown 1
Quinnipiac 4, St. Lawrence 2
Canisius 5, Mercyhurst 1
Union (NY) 4, Colgate 4, 2OT
MIDWEST
St. Cloud St. 4, Miami (Ohio) 2
Michigan 8, Ohio St. 1
Wisconsin 2, Michigan St. 1, OT
Ferris St. 4, Lake Superior St. 3, OT
St. Thomas (Minn.) 6, Bowling Green 2
Minnesota St. (Mankato) 3, Michigan Tech 2
Bemidji St. 6, N. Michigan 2
Lindenwood (Mo.) 5, Robert Morris 3
Penn St. 2, Minnesota 1
W. Michigan 4, Omaha 2
FAR WEST
Arizona St. 3, Denver 2, OT
Colorado College 2, Minn. Duluth 1, OT
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.