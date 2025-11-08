Live Radio
Home » Sports » Saturday's College Hockey Scores

Saturday’s College Hockey Scores

The Associated Press

November 8, 2025, 11:30 PM

EAST

Holy Cross 6, Niagara 2

RPI 5, Clarkson 1

Air Force 3, Sacred Heart 2

RIT 3, Mercyhurst 2

Boston U. 5, Merrimack 4

UConn 2, Providence 2, 2OT

Yale 2, Princeton 1, OT

Dartmouth 2, Cornell 1

Mass.-Lowell 6, New Hampshire 1

Harvard 6, Colgate 5

Northeastern 4, Stonehill 2

Boston College 5, Vermont 0

LIU Post 2, Robert Morris 0

Union (NY) 5, St. Lawrence 2

Quinnipiac 4, Brown 3, OT

MIDWEST

Michigan St. 5, Penn St. 0

Denver 6, W. Michigan 3

Michigan Tech 4, N. Michigan 2

Ferris St. 2, Augustana Vikings 0

Minn. Duluth 3, St. Cloud St. 2, OT

Bowling Green 1, Minnesota St. (Mankato) 1, 2OT

Bemidji St. 3, Lake Superior St. 2, OT

North Dakota 4, Omaha 1

Wisconsin 6, Michigan 1

Minnesota 4, Notre Dame 1

FAR WEST

Colorado College 3, Arizona St. 1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up