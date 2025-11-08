Saturday’s College Hockey Scores

EAST
Holy Cross 6, Niagara 2
RPI 5, Clarkson 1
Air Force 3, Sacred Heart 2
RIT 3, Mercyhurst 2
Boston U. 5, Merrimack 4
UConn 2, Providence 2, 2OT
Yale 2, Princeton 1, OT
Dartmouth 2, Cornell 1
Mass.-Lowell 6, New Hampshire 1
Harvard 6, Colgate 5
Northeastern 4, Stonehill 2
Boston College 5, Vermont 0
LIU Post 2, Robert Morris 0
Union (NY) 5, St. Lawrence 2
Quinnipiac 4, Brown 3, OT
MIDWEST
Michigan St. 5, Penn St. 0
Denver 6, W. Michigan 3
Michigan Tech 4, N. Michigan 2
Ferris St. 2, Augustana Vikings 0
Minn. Duluth 3, St. Cloud St. 2, OT
Bowling Green 1, Minnesota St. (Mankato) 1, 2OT
Bemidji St. 3, Lake Superior St. 2, OT
North Dakota 4, Omaha 1
Wisconsin 6, Michigan 1
Minnesota 4, Notre Dame 1
FAR WEST
Colorado College 3, Arizona St. 1
