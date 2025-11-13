Live Radio
Reliever of the Year Awards

The Associated Press

November 13, 2025, 10:47 PM

Mariano Rivera AL and Trevor Hoffman NL Reliever of the Year Award

American League

2025 — Aroldis Chapman, Boston

2024 — Emmanuel Clase, Cleveland

2023 — Felix Bautista, Baltimore

2022 — Emmanuel Clase, Cleveland

2021 — Liam Hendriks, Chicago

2020 — Liam Hendriks, Oakland

2019 — Aroldis Chapman, New York

2018 — Edwin Díaz, Seattle

2017 — Craig Kimbrel, Boston

2016 — Zack Britton, Baltimore

2015 — Andrew Miller, New York

2014 — Greg Holland, Kansas City

National League

2025 — Edwin Díaz, New York

2024 — Ryan Helsley, St. Louis

2023 — Devin Williams, Milwaukee

2022 — Edwin Díaz, New York

2021 — Josh Hader, Milwaukee

2020 — Devin Williams, Milwaukee

2019 — Josh Hader, Milwaukee

2018 — Josh Hader, Milwaukee

2017 — Kenley Jansen, Los Angeles

2016 — Kenley Jansen, Los Angeles

2015 — Mark Melancon, Pittsburgh

2014 — Craig Kimbrel, Atlanta

