Reliever of the Year Awards

Mariano Rivera AL and Trevor Hoffman NL Reliever of the Year Award
American League
2025 — Aroldis Chapman, Boston
2024 — Emmanuel Clase, Cleveland
2023 — Felix Bautista, Baltimore
2022 — Emmanuel Clase, Cleveland
2021 — Liam Hendriks, Chicago
2020 — Liam Hendriks, Oakland
2019 — Aroldis Chapman, New York
2018 — Edwin Díaz, Seattle
2017 — Craig Kimbrel, Boston
2016 — Zack Britton, Baltimore
2015 — Andrew Miller, New York
2014 — Greg Holland, Kansas City
National League
2025 — Edwin Díaz, New York
2024 — Ryan Helsley, St. Louis
2023 — Devin Williams, Milwaukee
2022 — Edwin Díaz, New York
2021 — Josh Hader, Milwaukee
2020 — Devin Williams, Milwaukee
2019 — Josh Hader, Milwaukee
2018 — Josh Hader, Milwaukee
2017 — Kenley Jansen, Los Angeles
2016 — Kenley Jansen, Los Angeles
2015 — Mark Melancon, Pittsburgh
2014 — Craig Kimbrel, Atlanta
