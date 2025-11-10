Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

November 10, 2025, 12:24 AM

Navy at Penn State — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports

Drexel at Colgate — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Bucknell at Princeton — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Pennsylvania at Providence — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

La Salle at Temple — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Sacred Heart at Villanova — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Queens University at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Cornell at Pittsburgh — ACCNX

Cincinnati at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Temple at West Virginia — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Boston at Philadelphia — NBC, NBCS Boston, Fubo Sports, Peacock

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up