Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

November 7, 2025, 12:29 AM

Drexel at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Penn State at New Haven — NEC Front Row

Monmouth at La Salle — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

St. Francis (PA) at La Salle — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Lehigh at Fairfield — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Temple at Army — CBSSN, Fubo Sports, Paramount+

Holy Cross at Lehigh — ESPN app, ESPN Select

Indiana at Penn State — FOX, FOX 4K, Fox Sports App, Fubo Sports

Duquesne at Long Island University — Fubo Sports, NEC Front Row

Colgate at Lafayette — ESPN app, ESPN Select

Bucknell at Fordham — ESPN app, ESPN Select

Villanova at Towson — Monumental SN

Saint Joseph’s at Fordham — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Toronto at Philadelphia — NBCS Philadelphia, Fubo Sports, NBA League Pass

Pittsburgh at New Jersey — MSGSN, MSGSN 2, SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports

