Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

November 6, 2025, 12:06 AM

Longwood at Pittsburgh — ACCNX

Rowan at Pennsylvania — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Bucknell at Mount St. Mary’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Sacred Heart at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Cincinnati at Penn State — Big Ten Plus

George Washington at Temple — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Saint Joseph’s at Maine — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Drexel at Marist — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Michigan at Penn State — Big Ten Plus

Virginia Tech at Pittsburgh — ACCNX

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up