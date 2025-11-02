Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

November 2, 2025, 4:11 PM

Youngstown State at Pittsburgh — ACCNX

Fairfield at Penn State — Big Ten Plus

University of Delaware at Bucknell — ESPN+, ESPN app

Niagara at Duquesne — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports

Lafayette at Saint Joseph’s — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports

St. Francis (PA) at Oklahoma — SECN+

St. Francis (PA) at Duquesne — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports

Bucknell at Penn State — Big Ten Plus

George Mason at Temple — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports

Lafayette at Villanova — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports

Pittsburgh at Toronto — NHLN, SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up