Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Youngstown State at Pittsburgh — ACCNX
Fairfield at Penn State — Big Ten Plus
University of Delaware at Bucknell — ESPN+, ESPN app
Niagara at Duquesne — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports
Lafayette at Saint Joseph’s — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports
St. Francis (PA) at Oklahoma — SECN+
St. Francis (PA) at Duquesne — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports
Bucknell at Penn State — Big Ten Plus
George Mason at Temple — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports
Lafayette at Villanova — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports
Pittsburgh at Toronto — NHLN, SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
