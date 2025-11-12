Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

November 12, 2025, 12:37 AM

Cornell at Lafayette — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Pittsburgh at West Virginia — FS1, FS2, Fox Sports App, Fubo Sports

Saint Peter’s at Lafayette — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Long Island University at St. Francis (PA) — NEC Front Row

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Sports
