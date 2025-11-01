NHRA Nevada Nationals Pairings

SaturdayAt The Strip at Las Vegas Motor Speedway
Las Vegas Pairings
Top Fuel
1. Brittany Force, 3.697 seconds, 338.85 mph vs. Bye; 2. Doug Kalitta, 3.711, 337.24 vs. 13. Rob Passey, 4.278, 227.46; 3. Shawn Langdon, 3.715, 336.57 vs. 12. Kelly Harper, 3.958, 298.47; 4. Shawn Reed, 3.737, 329.10 vs. 11. Tony Schumacher, 3.900, 305.63; 5. Tony Stewart, 3.741, 330.72 vs. 10. Dan Mercier, 3.791, 328.54; 6. Justin Ashley, 3.744, 333.41 vs. 9. Josh Hart, 3.779, 333.16; 7. Antron Brown, 3.750, 333.16 vs. 8. Clay Millican, 3.758, 328.62.
Funny Car
1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.885, 335.23 vs. 16. Jason Rupert, Ford Mustang, 4.025, 312.21; 2. Jack Beckman, Camaro, 3.892, 331.61 vs. 15. Dave Richards, Mustang, 4.022, 319.75; 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.897, 329.75 vs. 14. Cruz Pedregon, Charger, 4.014, 314.02; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.906, 333.08 vs. 13. Blake Alexander, Charger, 3.990, 314.90; 5. Spencer Hyde, Mustang, 3.917, 324.75 vs. 12. Del Worsham, Toyota Supra, 3.980, 300.13; 6. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.919, 329.91 vs. 11. Chad Green, Mustang, 3.956, 320.81; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.919, 329.02 vs. 10. Paul Lee, Charger, 3.950, 327.66; 8. J.R. Todd, GR Supra, 3.930, 329.10 vs. 9. Alexis DeJoria, Charger, 3.938, 328.78.
Did Not Qualify: 17. Jeff Diehl, 4.131, 299.40; 18. Tim Gibbons, 4.140, 271.46; 19. Buddy Hull, 4.163, 257.63; 20. Dylan Winefsky, 4.279, 291.38; 21. Chris Morel, 6.699, 97.96.
Pro Stock
Pro Stock — 1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.572, 206.76 vs. 16. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.643, 206.92; 2. Aaron Stanfield, Camaro, 6.593, 207.91 vs. 15. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.627, 207.27; 3. Cory Reed, Camaro, 6.594, 207.30 vs. 14. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.626, 207.34; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.598, 206.45 vs. 13. Dave Connolly, Camaro, 6.621, 206.01; 5. Erica Enders, Camaro, 6.606, 208.14 vs. 12. David Cuadra, Camaro, 6.621, 207.85; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.609, 206.07 vs. 11. Deric Kramer, Camaro, 6.615, 207.69; 7. Eric Latino, Camaro, 6.610, 205.54 vs. 10. Jeg Coughlin, Camaro, 6.613, 207.50; 8. Matt Latino, Camaro, 6.612, 204.91 vs. 9. Greg Stanfield, Camaro, 6.613, 207.53.
Did Not Qualify: 17. Kenny Delco, 6.645, 205.72; 18. Chris McGaha, 6.650, 207.98; 19. Chris Vang, 6.652, 206.45; 20. Mason McGaha, 6.665, 207.24; 21. Joey Grose, 6.779, 203.12.
Pro Stock Motorcycle
Pro Stock Motorcycle — 1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.800, 199.17 vs. 16. Karen Stoffer, Suzuki, 7.003, 189.18; 2. Angie Smith, Buell, 6.824, 198.82 vs. 15. Freddie Camarena, Suzuki, 6.995, 195.25; 3. Brayden Davis, Suzuki, 6.826, 199.14 vs. 14. Marc Ingwersen, EBR, 6.973, 195.05; 4. Richard Gadson, Suzuki, 6.834, 198.06 vs. 13. Chris Bostick, Suzuki, 6.964, 193.10; 5. John Hall, Beull, 6.836, 199.02 vs. 12. Kelly Clontz, Suzuki, 6.918, 195.76; 6. Steve Johnson, Suzuki, 6.838, 196.04 vs. 11. Chase Van Sant, Suzuki, 6.916, 196.36; 7. Matt Smith, Buell, 6.855, 199.23 vs. 10. Jianna Evaristo, Buell, 6.887, 197.86; 8. Clayton Howey, Suzuki, 6.870, 196.79 vs. 9. Ryan Oehler, EBR, 6.872, 195.14.
Did Not Qualify: 17. Kahea Woods, 7.188, 187.11.
