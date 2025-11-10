NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

All Times EST
First Round At higher seed
Friday, Nov. 14
Ohio St. at Georgia, 3 p.m.
Samford at Florida St., 5 p.m.
North Carolina at Tennessee, 6 p.m.
South Dakota St. at Iowa, 6 p.m.
Liberty at Clemson, 6 p.m.
South Carolina at Wake Forest, 6 p.m.
Milwaukee at Michigan St., 6 p.m.
Elon at Duke, 6 p.m.
Sacred Heart at Georgetown, 6:30 p.m.
California Baptist at Kansas, 7 p.m.
Dartmouth at Arkansas, 7 p.m.
Wagner at West Virginia, 7 p.m.
Northwestern at Alabama, 7 p.m.
Maine at UCF, 7 p.m.
High Point at Virginia, 7 p.m.
UTSA at Texas Tech, 7 p.m.
Grambling at TCU, 8 p.m.
Houston Christian at LSU, 8 p.m.
Texas State at Baylor, 8 p.m.
W. Michigan at Wisconsin, 8 p.m.
Tennessee Tech at Vanderbilt, 8 p.m.
Utah St. at BYU, 8 p.m.
Utah Valley at Colorado, 8 p.m.
Cal Poly at Stanford, 9 p.m.
Montana at Washington, 10 p.m.
Saturday, Nov. 15
Kentucky at Louisville, 2 p.m.
Army at Penn St., 5 p.m.
UIC at Notre Dame, 6 p.m.
Lipscomb at Mississippi St., 6 p.m.
Dayton at Xavier, 6:30 p.m.
Illinois at Memphis, 8 p.m.
Pepperdine at UCLA, 9 p.m.
