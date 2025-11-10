Live Radio
NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

The Associated Press

November 10, 2025, 6:20 PM

All Times EST

First Round At higher seed

Friday, Nov. 14

Ohio St. at Georgia, 3 p.m.

Samford at Florida St., 5 p.m.

North Carolina at Tennessee, 6 p.m.

South Dakota St. at Iowa, 6 p.m.

Liberty at Clemson, 6 p.m.

South Carolina at Wake Forest, 6 p.m.

Milwaukee at Michigan St., 6 p.m.

Elon at Duke, 6 p.m.

Sacred Heart at Georgetown, 6:30 p.m.

California Baptist at Kansas, 7 p.m.

Dartmouth at Arkansas, 7 p.m.

Wagner at West Virginia, 7 p.m.

Northwestern at Alabama, 7 p.m.

Maine at UCF, 7 p.m.

High Point at Virginia, 7 p.m.

UTSA at Texas Tech, 7 p.m.

Grambling at TCU, 8 p.m.

Houston Christian at LSU, 8 p.m.

Texas State at Baylor, 8 p.m.

W. Michigan at Wisconsin, 8 p.m.

Tennessee Tech at Vanderbilt, 8 p.m.

Utah St. at BYU, 8 p.m.

Utah Valley at Colorado, 8 p.m.

Cal Poly at Stanford, 9 p.m.

Montana at Washington, 10 p.m.

Saturday, Nov. 15

Kentucky at Louisville, 2 p.m.

Army at Penn St., 5 p.m.

UIC at Notre Dame, 6 p.m.

Lipscomb at Mississippi St., 6 p.m.

Dayton at Xavier, 6:30 p.m.

Illinois at Memphis, 8 p.m.

Pepperdine at UCLA, 9 p.m.

