NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

All Times EST
First Round At higher seed
Friday, Nov. 14
Ohio St. 2, Georgia 0
Florida St. 4, Samford 0
North Carolina 3, Tennessee 1
Iowa 1, South Dakota St. 0
Clemson 2, Liberty 1
Wake Forest 2, South Carolina 1
Michigan St. 4, Milwaukee 1
Duke 3, Elon 0
Georgetown 3, Sacred Heart 0
Kansas 3, California Baptist 1
Arkansas 1, Dartmouth 0
West Virginia 5, Wagner 0
Alabama 1, Northwestern 1, Alabama advances 3-1 on penalty kicks
UCF 2, Maine 0
Virginia 5, High Point 0
Texas Tech 2, UTSA 1
TCU 7, Grambling 0
LSU 4, Houston Christian 1
Baylor 3, Texas State 0
Wisconsin 3, W. Michigan 2
Vanderbilt 2, Tennessee Tech 0
BYU 1, Utah St. 1, BYU advances 7-6 on penalty kicks
Colorado 2, Utah Valley 1, 2OT
Stanford 3, Cal Poly 1
Washington 2, Montana 0
Saturday, Nov. 15
Louisville 1, Kentucky 1, Louisville advances 5-4 on penalty kicks.
Penn St. 3, Army 0
Notre Dame 4, UIC 0
Lipscomb 1, Mississippi St. 0
Xavier 2, Dayton 0
Memphis 2, Illinois 1
UCLA 3, Pepperdine 1
Second Round
Thursday, Nov. 20
Baylor 1, Wisconsin 0
Colorado 4, Xavier 1
Florida State 1, Lipscomb 0
Washington 1, Arkansas 0, OT
Louisville vs. Kansas, 4 p.m.
Michigan State 1, Wake Forest 0
Virginia 2, Penn State 0
Duke 1, UCF 0
Ohio State 1, Notre Dame 0, 2OT
West Virginia 1, Georgetown 1, Georgetown advances 4-3 on penalty kicks
Friday, Nov. 21
Iowa vs. LSU, 4 p.m.
North Carolina vs. Texas Tech, 5 p.m.
UCLA vs. BYU, 7 p.m.
Vanderbilt vs. Clemson, 8 p.m.
Memphis vs. TCU, 8 p.m.
Alabama vs. Stanford, 10 p.m.
Third Round
Sunday, Nov. 23
Baylor vs. Ohio St., TBD
Georgetown vs. Florida St., TBD
Duke vs. Kansas, TBD
Virginia vs. Washington, TBD
