NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

The Associated Press

November 17, 2025, 11:51 AM

All Times EST

First Round At higher seed

Friday, Nov. 14

Ohio St. 2, Georgia 0

Florida St. 4, Samford 0

North Carolina 3, Tennessee 1

Iowa 1, South Dakota St. 0

Clemson 2, Liberty 1

Wake Forest 2, South Carolina 1

Michigan St. 4, Milwaukee 1

Duke 3, Elon 0

Georgetown 3, Sacred Heart 0

Kansas 3, California Baptist 1

Arkansas 1, Dartmouth 0

West Virginia 5, Wagner 0

Alabama 1, Northwestern 1, Alabama advances 3-1 on penalty kicks

UCF 2, Maine 0

Virginia 5, High Point 0

Texas Tech 2, UTSA 1

TCU 7, Grambling 0

LSU 4, Houston Christian 1

Baylor 3, Texas State 0

Wisconsin 3, W. Michigan 2

Vanderbilt 2, Tennessee Tech 0

BYU 1, Utah St. 1, BYU advances 7-6 on penalty kicks

Colorado 2, Utah Valley 1, 2OT

Stanford 3, Cal Poly 1

Washington 2, Montana 0

Saturday, Nov. 15

Louisville 1, Kentucky 1, Louisville advances 5-4 on penalty kicks.

Penn St. 3, Army 0

Notre Dame 4, UIC 0

Lipscomb 1, Mississippi St. 0

Xavier 2, Dayton 0

Memphis 2, Illinois 1

UCLA 3, Pepperdine 1

Second Round

Thursday, Nov. 20

Xavier vs. Colorado, 3 p.m.

Arkansas vs. Washington, 3 p.m.

Louisville vs. Kansas, 4 p.m.

North Carolina vs. Texas Tech, 5 p.m.

Iowa vs. LSU, 5 p.m.

Wake Forest vs. Michigan State, 6 p.m.

Penn State vs. Virginia, 6 p.m.

UCF vs. Duke, 6:30 p.m.

UCLA vs. BYU, 7 p.m.

Memphis vs. TCU, 8 p.m.

Vanderbilt vs. Clemson, 8 p.m.

Alabama vs. Stanford, 10 p.m.

Ohio State vs. Notre Dame, TBA

Baylor vs. Wisconsin, TBA

Lipscomb vs. Florida State, TBA

West Virginia vs. Georgetown, TBA

Third Round

Sunday, Nov. 23

TBA

