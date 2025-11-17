NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

All Times EST
First Round At higher seed
Friday, Nov. 14
Ohio St. 2, Georgia 0
Florida St. 4, Samford 0
North Carolina 3, Tennessee 1
Iowa 1, South Dakota St. 0
Clemson 2, Liberty 1
Wake Forest 2, South Carolina 1
Michigan St. 4, Milwaukee 1
Duke 3, Elon 0
Georgetown 3, Sacred Heart 0
Kansas 3, California Baptist 1
Arkansas 1, Dartmouth 0
West Virginia 5, Wagner 0
Alabama 1, Northwestern 1, Alabama advances 3-1 on penalty kicks
UCF 2, Maine 0
Virginia 5, High Point 0
Texas Tech 2, UTSA 1
TCU 7, Grambling 0
LSU 4, Houston Christian 1
Baylor 3, Texas State 0
Wisconsin 3, W. Michigan 2
Vanderbilt 2, Tennessee Tech 0
BYU 1, Utah St. 1, BYU advances 7-6 on penalty kicks
Colorado 2, Utah Valley 1, 2OT
Stanford 3, Cal Poly 1
Washington 2, Montana 0
Saturday, Nov. 15
Louisville 1, Kentucky 1, Louisville advances 5-4 on penalty kicks.
Penn St. 3, Army 0
Notre Dame 4, UIC 0
Lipscomb 1, Mississippi St. 0
Xavier 2, Dayton 0
Memphis 2, Illinois 1
UCLA 3, Pepperdine 1
Second Round
Thursday, Nov. 20
Xavier vs. Colorado, 3 p.m.
Arkansas vs. Washington, 3 p.m.
Louisville vs. Kansas, 4 p.m.
North Carolina vs. Texas Tech, 5 p.m.
Iowa vs. LSU, 5 p.m.
Wake Forest vs. Michigan State, 6 p.m.
Penn State vs. Virginia, 6 p.m.
UCF vs. Duke, 6:30 p.m.
UCLA vs. BYU, 7 p.m.
Memphis vs. TCU, 8 p.m.
Vanderbilt vs. Clemson, 8 p.m.
Alabama vs. Stanford, 10 p.m.
Ohio State vs. Notre Dame, TBA
Baylor vs. Wisconsin, TBA
Lipscomb vs. Florida State, TBA
West Virginia vs. Georgetown, TBA
Third Round
Sunday, Nov. 23
TBA
