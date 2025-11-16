NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

All Times EST
First Round At higher seed
Friday, Nov. 14
Ohio St. 2, Georgia 0
Florida St. 4, Samford 0
North Carolina 3, Tennessee 1
Iowa 1, South Dakota St. 0
Clemson 2, Liberty 1
Wake Forest 2, South Carolina 1
Michigan St. 4, Milwaukee 1
Duke 3, Elon 0
Georgetown 3, Sacred Heart 0
Kansas 3, California Baptist 1
Arkansas 1, Dartmouth 0
West Virginia 5, Wagner 0
Alabama 1, Northwestern 1, Alabama advances 3-1 on penalty kicks
UCF 2, Maine 0
Virginia 5, High Point 0
Texas Tech 2, UTSA 1
TCU 7, Grambling 0
LSU 4, Houston Christian 1
Baylor 3, Texas State 0
Wisconsin 3, W. Michigan 2
Vanderbilt 2, Tennessee Tech 0
BYU 1, Utah St. 1, BYU advances 7-6 on penalty kicks
Colorado 2, Utah Valley 1, 2OT
Stanford 3, Cal Poly 1
Washington 2, Montana 0
Saturday, Nov. 15
Louisville 1, Kentucky 1, Louisville advances 5-4 on penalty kicks.
Penn St. 3, Army 0
Notre Dame 4, UIC 0
Lipscomb 1, Mississippi St. 0
Xavier 2, Dayton 0
Memphis 2, Illinois 1
UCLA 3, Pepperdine 1
Second Round
Thursday, Nov. 20
Times TBA
Ohio State vs. Notre Dame
Baylor vs. Wisconsin
Lipscomb vs. Florida State
West Virginia vs. Georgetown
Memphis vs. TCU
North Carolina vs. Texas Tech
Iowa vs. LSU
Alabama vs. Stanford
UCLA vs. BYU
Xavier vs. Colorado,
Wake Forest vs. Michigan State
UCF vs. Duke
Louisville vs. Kansas
Arkansas vs. Washington
Penn State vs. Virginia
