NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

The Associated Press

November 16, 2025, 12:20 PM

All Times EST

First Round At higher seed

Friday, Nov. 14

Ohio St. 2, Georgia 0

Florida St. 4, Samford 0

North Carolina 3, Tennessee 1

Iowa 1, South Dakota St. 0

Clemson 2, Liberty 1

Wake Forest 2, South Carolina 1

Michigan St. 4, Milwaukee 1

Duke 3, Elon 0

Georgetown 3, Sacred Heart 0

Kansas 3, California Baptist 1

Arkansas 1, Dartmouth 0

West Virginia 5, Wagner 0

Alabama 1, Northwestern 1, Alabama advances 3-1 on penalty kicks

UCF 2, Maine 0

Virginia 5, High Point 0

Texas Tech 2, UTSA 1

TCU 7, Grambling 0

LSU 4, Houston Christian 1

Baylor 3, Texas State 0

Wisconsin 3, W. Michigan 2

Vanderbilt 2, Tennessee Tech 0

BYU 1, Utah St. 1, BYU advances 7-6 on penalty kicks

Colorado 2, Utah Valley 1, 2OT

Stanford 3, Cal Poly 1

Washington 2, Montana 0

Saturday, Nov. 15

Louisville 1, Kentucky 1, Louisville advances 5-4 on penalty kicks.

Penn St. 3, Army 0

Notre Dame 4, UIC 0

Lipscomb 1, Mississippi St. 0

Xavier 2, Dayton 0

Memphis 2, Illinois 1

UCLA 3, Pepperdine 1

Second Round

Thursday, Nov. 20

Times TBA

Ohio State vs. Notre Dame

Baylor vs. Wisconsin

Lipscomb vs. Florida State

West Virginia vs. Georgetown

Memphis vs. TCU

North Carolina vs. Texas Tech

Iowa vs. LSU

Alabama vs. Stanford

UCLA vs. BYU

Xavier vs. Colorado,

Wake Forest vs. Michigan State

UCF vs. Duke

Louisville vs. Kansas

Arkansas vs. Washington

Penn State vs. Virginia

