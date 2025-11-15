Live Radio
NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

November 15, 2025, 12:14 AM

All Times EST

First Round At higher seed

Friday, Nov. 14

Ohio St. 2, Georgia 0

Florida St. 4, Samford 0

North Carolina 3, Tennessee 1

Iowa 1, South Dakota St. 0

Clemson 2, Liberty 1

Wake Forest 2, South Carolina 1

Michigan St. 4, Milwaukee 1

Duke 3, Elon 0

Georgetown 3, Sacred Heart 0

Kansas 3, California Baptist 1

Arkansas 1, Dartmouth 0

West Virginia 5, Wagner 0

Alabama 1, Northwestern 1, Alabama advances 3-1 on penalty kicks

UCF 2, Maine 0

Virginia 5, High Point 0

Texas Tech 2, UTSA 1

TCU 7, Grambling 0

LSU 4, Houston Christian 1

Baylor 3, Texas State 0

Wisconsin 3, W. Michigan 2

Vanderbilt 2, Tennessee Tech 0

BYU 1, Utah St. 1, BYU advances 7-6 on penalty kicks

Colorado 2, Utah Valley 1, 2OT

Stanford 3, Cal Poly 1

Washington 2, Montana 0

Saturday, Nov. 15

Kentucky at Louisville, 2 p.m.

Army at Penn St., 5 p.m.

UIC at Notre Dame, 6 p.m.

Lipscomb at Mississippi St., 6 p.m.

Dayton at Xavier, 6:30 p.m.

Illinois at Memphis, 8 p.m.

Pepperdine at UCLA, 9 p.m.

