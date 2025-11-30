2025 NCAA Women’s Div I Volleyball Tournament Glance All Times EST
First Round
Thursday, Dec. 4
No. 4 Colorado vs. American, 3 p.m.
No. 4 Kansas vs. High Point, 5 p.m.
No. 5 Miami (FL) vs. Tulsa, 5 p.m.
No. 4 Indiana vs. Toledo, 5:30 p.m.
No. 6 UTEP vs. North Carolina, 5:30 p.m.
No. 3 Wisconsin vs. Eastern Ill., 8 p.m.
Friday, Dec. 5
No. 7 Western Kentucky vs. Marquette, 4 p.m.
No. 8 San Diego vs. Kansas St., 4:30 p.m.
No. 6 TCU vs. Steven F. Austin St., 5 p.m.
No. 8 Penn St. vs. South Florida, 5:30 p.m.
No. 2 Louisville vs. Loyola Chicago, 6:30 p.m.
No. 3 Texas A&M vs. Campbell, 7:30 p.m.
No. 7 South Dakota St. vs. Arizona, 7:30 p.m.
No. 1 Nebraska vs. LIU, 8 p.m.
No. 1 Texas vs. Florida A&M, 8 p.m.
No. 2 Stanford vs. Utah Valley, 10 p.m.
Second Round
TBA
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.