NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Tuesday’s Games
No. 1 UConn (1-0) vs. No. 20 Louisville (0-1) at Annapolis, Md., 5:30 p.m.
No. 5 LSU (0-0) vs. Houston Christian (0-0), 8 p.m.
No. 8 Tennessee (0-1) vs. No. 9 North Carolina State (1-0) at Greensboro, N.C., 4 p.m.
No. 13 Michigan (1-0) vs. Canisius (0-1), 7 p.m.
No. 18 USC (0-0) vs. New Mexico State (0-0), 10 p.m.
No. 23 Michigan State (1-0) vs. Mercyhurst (0-1), 6:30 p.m.
No. 24 Richmond (1-0) vs. Mount St Marys (0-1), 6 p.m.
Wednesday’s Games
No. 14 Iowa State (1-0) vs. Southern University (0-1), 7:30 p.m.
No. 15 Notre Dame (0-0) vs. Fairleigh Dickinson (0-1), 7 p.m.
No. 22 Oklahoma State (1-0) vs. East Texas A&M (1-0), 7:30 p.m.
Thursday’s Games
No. 3 UCLA (1-0) vs. UC Santa Barbara (1-0), 2:30 p.m.
No. 5 LSU (0-0) vs. Southeastern Louisiana (1-0), 8 p.m.
No. 10 Maryland (1-0) vs. UMBC (1-0), 6 p.m.
No. 11 North Carolina (1-0) vs. Elon (1-0), 7 p.m.
No. 17 TCU (0-0) vs. North Carolina A&T (0-1), 5 p.m.
No. 22 Oklahoma State (1-0) vs. Langston Lions, 7:30 p.m.
No. 24 Kentucky (1-0) vs. Monmouth (1-0), 6:30 p.m.
Friday’s Games
No. 2 South Carolina (1-0) vs. Bowling Green (1-0), 7 p.m.
No. 4 Texas (1-0) vs. No. 24 Richmond (1-0), 8 p.m.
No. 8 Tennessee (0-1) vs. East Tennessee State (0-1), 6:30 p.m.
No. 12 Ole Miss (1-0) at Alabama A&M (0-0), 8 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (1-0) vs. Florida State (1-0), 4:30 p.m.
No. 5 LSU (0-0) at Georgia Southern (1-0), 2 p.m.
No. 7 Duke (0-1) vs. Holy Cross (1-0), 1 p.m.
No. 8 Tennessee (0-1) at Tennessee-Martin (0-1), 3 p.m.
No. 9 North Carolina State (1-0) vs. No. 18 USC (0-0) at Charlotte, N.C., 3 p.m.
No. 10 Maryland (1-0) vs. Georgetown (0-0), 1 p.m.
No. 13 Michigan (1-0) vs. Harvard (0-0), Noon
No. 14 Iowa State (1-0) vs. Sacred Heart (0-1), 2 p.m.
No. 15 Notre Dame (0-0) vs. Chicago State (0-1), 3 p.m.
No. 16 Baylor (1-0) vs. Lindenwood (0-0), 3 p.m.
No. 17 TCU (0-0) vs. Sam Houston (1-0), 8 p.m.
No. 20 Louisville (0-1) vs. Northern Kentucky (0-0), 2 p.m.
No. 21 Iowa (1-0) vs. Evansville (0-0), 3 p.m.
No. 22 Oklahoma State (1-0) vs. Oral Roberts (1-0), 6 p.m.
No. 23 Michigan State (1-0) vs. Eastern Michigan (0-1), 2 p.m.
No. 24 Kentucky (1-0) at Buffalo (0-1), 2 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.