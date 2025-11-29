NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 5 LSU (7-0) vs. Washington State (1-6), Reef Division Championship Game at St. Thomas, Virgin Islands, U.S., 7:30 p.m.
No. 12 North Carolina (7-1) vs. Columbia (4-3) at Cancun, Mexico, 1:30 p.m.
No. 13 Ole Miss (6-0) vs. George Mason (5-3) at Daytona Beach, Fla., 4 p.m.
No. 17 Vanderbilt (7-0) vs. BYU (7-0), Island Division Championship Game at St. Thomas, Virgin Islands, U.S., Noon
No. 23 Louisville (5-2) vs. East Tennessee State (2-5) at Louisville, Ky., 3:30 p.m.
No. 24 Oklahoma State (7-1) vs. Miami (FL) (5-1) at George Town, Cayman Islands, 11 a.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (6-0) at Xavier (4-2), 2:30 p.m.
No. 3 UCLA (7-1) vs. No. 14 Tennessee (5-1), 4:30 p.m.
No. 4 Texas (7-0) vs. Penn (5-2), 2 p.m.
No. 9 Oklahoma (6-1) vs. Florida State (4-4), Great Egret Division Championship Game at Fort Myers, Fla., 6:30 p.m.
No. 10 Iowa State (8-0) vs. Indiana (7-0), Blue Heron Division Championship Game at Fort Myers, Fla., 1:30 p.m.
No. 11 Iowa (7-0) vs. Fairfield (4-1), 1 p.m.
No. 15 Baylor (6-1) vs. Grambling State (1-6), 3 p.m.
No. 20 Michigan State (7-0) vs. Clemson (5-2), Junkanoo Division Championship Game at Nassau, Bahamas, 6:30 p.m.
No. 23 Louisville (5-2) vs. Bellarmine (2-5), 2 p.m.
