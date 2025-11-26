NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 2 South Carolina (6-0) vs. Duke (3-3), Semifinals Game 2 at Paradise, Nev., 4:30 p.m.
No. 3 UCLA (6-0) vs. No. 4 Texas (5-0), Semifinals Game 1 at Paradise, Nev., 2 p.m.
No. 6 Michigan (5-1) at Detroit Mercy (1-3), 5 p.m.
No. 7 Maryland (7-0) vs. No. 16 Kentucky (7-0) at Carolina, Puerto Rico, 5:30 p.m.
No. 11 Iowa (6-0) vs. Western Illinois (4-0), 7:30 p.m.
No. 15 Baylor (5-1) vs. Louisiana Tech (3-2), 3 p.m.
No. 21 West Virginia (6-0) vs. Ohio State (4-1), Goombay Division Championship Game at Nassau, Bahamas, 1:30 p.m.
Thursday’s Games
No. 7 Maryland (7-0) vs. Hofstra (1-3) at Carolina, Puerto Rico, 3 p.m.
No. 8 TCU (6-0) vs. Richmond (5-1) at Cancun, Mexico, 9 p.m.
No. 12 North Carolina (5-1) vs. South Dakota State (5-0) at Cancun, Mexico, 11 a.m.
No. 17 Vanderbilt (6-0) vs. Oregon State (5-1), Island Division Semifinals Game 2 at St. Thomas, Virgin Islands, U.S., 8 p.m.
No. 25 North Carolina State (3-3) vs. Green Bay (5-1) at Cancun, Mexico, 4 p.m.
Friday’s Games
No. 5 LSU (6-0) vs. Marist (2-4), Reef Division Semifinals Game 2 at St. Thomas, Virgin Islands, U.S., 8 p.m.
No. 8 TCU (6-0) vs. UAB (2-3) at Cancun, Mexico, 6:30 p.m.
No. 9 Oklahoma (5-1) vs. Coppin State (1-5), Great Egret Division Semifinals Game 2 at Fort Myers, Fla., 6:30 p.m.
No. 10 Iowa State (7-0) vs. Marquette (4-1), Blue Heron Division Semifinals Game 1 at Fort Myers, Fla., 11 a.m.
No. 12 North Carolina (5-1) vs. Kansas State (4-3) at Cancun, Mexico, 11 a.m.
No. 13 Ole Miss (5-0) vs. Wisconsin (6-1) at Daytona Beach, Fla., 4 p.m.
No. 16 Kentucky (7-0) vs. Morgan State (1-5) at Carolina, Puerto Rico, 5:30 p.m.
No. 18 USC (4-2) vs. Pepperdine (4-1), 5 p.m.
No. 20 Michigan State (6-0) vs. Temple (3-3), Junkanoo Division Semifinals Game 2 at Nassau, Bahamas, 6:30 p.m.
No. 22 Washington (6-0) vs. UC San Diego (3-3), 10 p.m.
No. 23 Louisville (4-2) vs. Eastern Illinois (0-5), 7 p.m.
No. 24 Oklahoma State (6-1) vs. Charlotte (4-3) at George Town, Cayman Islands, 11 a.m.
No. 25 North Carolina State (3-3) vs. Southern Miss (6-0) at Cancun, Mexico, 4 p.m.
Saturday’s Games
No. 12 North Carolina (5-1) vs. Columbia (3-2) at Cancun, Mexico, 1:30 p.m.
No. 13 Ole Miss (5-0) vs. George Mason (5-2) at Daytona Beach, Fla., 4 p.m.
No. 23 Louisville (4-2) vs. East Tennessee State (1-5) at Louisville, Ky., 3:30 p.m.
No. 24 Oklahoma State (6-1) vs. Miami (FL) (4-1) at George Town, Cayman Islands, 11 a.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (6-0) at Xavier (4-2), 2:30 p.m.
No. 3 UCLA (6-0) vs. No. 14 Tennessee (5-1), 4:30 p.m.
No. 4 Texas (5-0) vs. Penn (4-2), 2 p.m.
No. 11 Iowa (6-0) vs. Fairfield (4-1), 1 p.m.
No. 15 Baylor (5-1) vs. Grambling State (1-6), 3 p.m.
No. 23 Louisville (4-2) vs. Bellarmine (2-4), 2 p.m.
