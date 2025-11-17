NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Monday’s Games
No. 5 LSU (4-0) at Tulane (2-1), 7 p.m.
Tuesday’s Games
No. 6 Michigan (3-0) vs. Binghamton (2-1), 7 p.m.
No. 11 USC (2-1) vs. Portland (2-1), 10 p.m.
No. 13 Ole Miss (3-0) at Memphis (2-2), 8 p.m.
No. 20 Kentucky (5-0) vs. Purdue (2-1), 7 p.m.
Wednesday’s Games
No. 2 South Carolina (4-0) vs. Winthrop (2-2), 7 p.m.
No. 4 Texas (4-0) vs. James Madison (3-2), 8 p.m.
No. 8 Oklahoma (4-1) vs. East Texas A&M (2-1), 7 p.m.
No. 16 North Carolina State (2-2) vs. Coastal Carolina (2-3), 6 p.m.
No. 17 Vanderbilt (3-0) at Western Kentucky (2-2), 7:30 p.m.
No. 18 Oklahoma State (5-0) at St. John’s (3-1), 7 p.m.
No. 21 Louisville (3-1) vs. Morehead State (1-2), 8 p.m.
No. 25 Washington (3-0) vs. Fresno State (3-1), 9 p.m.
Thursday’s Games
No. 5 LSU (4-0) vs. Alcorn State (2-2), 8 p.m.
No. 7 Baylor (4-0) vs. No. 19 Iowa (4-0) at Bay Lake, Fla., 9 p.m.
No. 9 Maryland (5-0) vs. Bethune-Cookman (1-3), 6 p.m.
No. 10 TCU (4-0) vs. Tarleton State (2-3), 7:30 p.m.
No. 12 Iowa State (5-0) at Drake (1-2), 7 p.m.
No. 14 North Carolina (3-1) at North Carolina A&T (2-3), 7 p.m.
No. 15 Tennessee (3-1) at Middle Tennessee (2-2), 7:30 p.m.
No. 22 Michigan State (4-0) vs. Eastern Illinois (0-3), 6:30 p.m.
No. 23 West Virginia (4-0) vs. Appalachian State (3-1), 10:15 a.m.
Friday’s Games
No. 1 UConn (4-0) vs. No. 6 Michigan (3-0) at Uncasville, Conn., 8 p.m.
No. 11 USC (2-1) at No. 24 Notre Dame (3-1), 6 p.m.
No. 17 Vanderbilt (3-0) vs. Alabama State (1-4), Noon
Saturday’s Games
No. 7 Baylor (4-0) vs. Davidson (4-1) at Bay Lake, Fla., 5:30 p.m.
No. 19 Iowa (4-0) vs. Miami (FL) (3-0) at Bay Lake, Fla., 8 p.m.
No. 20 Kentucky (5-0) at No. 21 Louisville (3-1), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (4-0) vs. Utah (3-1) at Uncasville, Conn., 2:30 p.m.
No. 2 South Carolina (4-0) vs. Queens (2-2), 2 p.m.
No. 3 UCLA (5-0) vs. Southern University (0-3), 5 p.m.
No. 6 Michigan (3-0) vs. Syracuse (4-0) at Uncasville, Conn., Noon
No. 9 Maryland (5-0) vs. George Mason (3-1), 2:30 p.m.
No. 10 TCU (4-0) vs. UT Rio Grande Valley (2-1), 5 p.m.
No. 12 Iowa State (5-0) vs. Mercyhurst (0-3), 2 p.m.
No. 14 North Carolina (3-1) vs. UNC Greensboro (1-3), 6 p.m.
No. 15 Tennessee (3-1) vs. Coppin State (1-4), 2 p.m.
No. 16 North Carolina State (2-2) vs. Rhode Island (4-1), 2 p.m.
No. 17 Vanderbilt (3-0) vs. Tennessee State (0-4), 3 p.m.
No. 22 Michigan State (4-0) vs. Oakland (2-3), 2 p.m.
No. 25 Washington (3-0) vs. Vermont (4-0), 5 p.m.
