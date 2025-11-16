NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Sunday’s Games
No. 1 UConn (3-0) vs. Ohio State (2-0), Noon
No. 4 Texas (3-0) vs. Texas Southern (2-0), 5 p.m.
No. 6 Oklahoma (3-1) at Western Carolina (2-1), 3:30 p.m.
No. 7 Baylor (3-0) vs. Le Moyne (1-1), 3 p.m.
No. 9 Maryland (4-0) vs. Princeton (2-0), 1 p.m.
No. 10 North Carolina State (2-1) vs. No. 17 TCU (3-0), 1 p.m.
No. 15 Duke (2-2) at Liberty (2-1), 2 p.m.
No. 16 Iowa State (4-0) vs. Norfolk State (2-2), 2 p.m.
No. 21 Iowa (3-0) at Northern Iowa (0-2), 3 p.m.
No. 22 Louisville (2-1) at Clemson (3-1), 3 p.m.
No. 24 Michigan State (3-0) vs. Western Michigan (1-2), 2 p.m.
