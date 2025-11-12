NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 1 UConn (2-0) vs. Loyola Chicago (1-1), 7:30 p.m.
No. 5 LSU (3-0) vs. Charlotte (2-1), 8 p.m.
No. 6 Oklahoma (1-1) vs. Kansas City (1-1), 9 p.m.
No. 13 Ole Miss (2-0) vs. Southern University (0-2), 7 p.m.
No. 15 Duke (1-1) vs. Norfolk State (2-1), 7 p.m.
No. 16 Iowa State (3-0) vs. Valparaiso (0-2), 7:30 p.m.
No. 17 TCU (2-0) vs. Tennessee State (0-2), 7:30 p.m.
No. 18 Notre Dame (2-0) vs. Akron (0-2), 7 p.m.
No. 19 Vanderbilt (2-0) at Austin Peay (1-0), 7 p.m.
No. 22 Louisville (1-1) vs. Colorado (1-0), 7 p.m.
No. 23 Kentucky (3-0) vs. USC Upstate (1-2), 6:30 p.m.
No. 24 Michigan State (2-0) vs. Youngstown State (2-0), 6:30 p.m.
Thursday’s Games
No. 3 UCLA (3-0) vs. No. 11 North Carolina (2-0) at Paradise, Nev., 9 p.m.
No. 9 Maryland (3-0) vs. Towson (2-1), 7 p.m.
No. 12 Tennessee (2-1) vs. Belmont (1-1), 7 p.m.
No. 21 Iowa (2-0) vs. Drake (1-1), 8:30 p.m.
Friday’s Games
No. 6 Oklahoma (1-1) vs. North Alabama (3-0), 11:30 a.m.
No. 7 Baylor (2-0) at UNLV (2-0), 9 p.m.
No. 15 Duke (1-1) vs. West Virginia (3-0) at White Sulphur Springs, W.Va., 7 p.m.
Saturday’s Games
No. 2 South Carolina (3-0) vs. No. 8 USC (2-0) at Los Angeles, 9 p.m.
No. 3 UCLA (3-0) vs. South Florida (2-0) at Paradise, Nev., 9 p.m.
No. 11 North Carolina (2-0) vs. Fairfield (2-0) at Paradise, Nev., 6 p.m.
No. 14 Michigan (2-0) vs. No. 18 Notre Dame (2-0) at Detroit, 4 p.m.
No. 23 Kentucky (3-0) at Marshall (2-1), 1 p.m.
No. 25 Washington (2-0) at Utah (3-0), 4 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (2-0) vs. Ohio State (1-0), Noon
No. 4 Texas (3-0) vs. Texas Southern (1-0), 5 p.m.
No. 6 Oklahoma (1-1) at Western Carolina (2-0), 3:30 p.m.
No. 7 Baylor (2-0) vs. Le Moyne (1-1), 3 p.m.
No. 9 Maryland (3-0) vs. Princeton (1-0), 1 p.m.
No. 10 North Carolina State (2-1) vs. No. 17 TCU (2-0), 1 p.m.
No. 15 Duke (1-1) at Liberty (2-0), 2 p.m.
No. 16 Iowa State (3-0) vs. Norfolk State (2-1), 2 p.m.
No. 21 Iowa (2-0) at Northern Iowa (0-2), 3 p.m.
No. 22 Louisville (1-1) at Clemson (2-1), 3 p.m.
No. 24 Michigan State (2-0) vs. Western Michigan (0-2), 2 p.m.
