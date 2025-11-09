NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Sunday’s Games
No. 1 UConn (1-0) vs. Florida State (2-0), 4:30 p.m.
No. 5 LSU (2-0) at Georgia Southern (1-1), 2 p.m.
No. 7 Duke (0-1) vs. Holy Cross (1-0), 1 p.m.
No. 8 Tennessee (1-1) at Tennessee-Martin (0-1), 3 p.m.
No. 9 North Carolina State (1-0) vs. No. 18 USC (1-0) at Charlotte, N.C., 3 p.m.
No. 10 Maryland (2-0) vs. Georgetown (1-0), 1 p.m.
No. 13 Michigan (1-0) vs. Harvard (1-0), Noon
No. 14 Iowa State (2-0) vs. Sacred Heart (0-1), 2 p.m.
No. 15 Notre Dame (1-0) vs. Chicago State (1-1), 3 p.m.
No. 16 Baylor (1-0) vs. Lindenwood (1-0), 3 p.m.
No. 17 TCU (1-0) vs. Sam Houston (1-0), 8 p.m.
No. 20 Louisville (0-1) vs. Northern Kentucky (0-1), 2 p.m.
No. 21 Iowa (1-0) vs. Evansville (0-1), 3 p.m.
No. 22 Oklahoma State (3-0) vs. Oral Roberts (2-0), 6 p.m.
No. 23 Michigan State (1-0) vs. Eastern Michigan (1-1), 2 p.m.
No. 24 Kentucky (2-0) at Buffalo (0-1), 2 p.m.
