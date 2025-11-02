Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

The Associated Press

November 2, 2025, 12:07 AM

No. 1 UConn (0-0) did not play.

No. 2 South Carolina (0-0) did not play.

No. 3 UCLA (0-0) did not play.

No. 4 Texas (0-0) did not play.

No. 5 LSU (0-0) did not play.

No. 6 Oklahoma (0-0) did not play.

No. 7 Duke (0-0) did not play.

No. 8 Tennessee (0-0) did not play.

No. 9 North Carolina State (0-0) did not play.

No. 10 Maryland (0-0) did not play.

No. 11 North Carolina (0-0) did not play.

No. 12 Ole Miss (0-0) did not play.

No. 13 Michigan (0-0) did not play.

No. 14 Iowa State (0-0) did not play.

No. 15 Notre Dame (0-0) did not play.

No. 16 Baylor (0-0) did not play.

No. 17 TCU (0-0) did not play.

No. 18 USC (0-0) did not play.

No. 19 Vanderbilt (0-0) did not play.

No. 20 Louisville (0-0) did not play.

No. 21 Iowa (0-0) did not play.

No. 22 Oklahoma State (0-0) did not play.

No. 23 Michigan State (0-0) did not play.

No. 24 Richmond (0-0) did not play.

No. 24 Kentucky (0-0) did not play.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

