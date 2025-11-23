NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (6-0) beat No. 6 Michigan 72-69; beat Utah 93-41.
No. 2 South Carolina (6-0) beat Winthrop 106-56; beat Queens 121-49.
No. 3 UCLA (6-0) beat Southern University 88-37.
No. 4 Texas (5-0) beat James Madison 95-56.
No. 5 LSU (6-0) beat Tulane 101-71; beat Alcorn State 112-49.
No. 6 Michigan (5-1) beat Binghamton 120-50; lost to No. 1 UConn 72-69; beat Syracuse 81-55.
No. 7 Baylor (5-1) lost to No. 19 Iowa 57-52; beat Davidson 74-72, OT.
No. 8 Oklahoma (5-1) beat East Texas A&M 112-59.
No. 9 Maryland (7-0) beat Bethune-Cookman 95-49; beat George Mason 84-62.
No. 10 TCU (6-0) beat Tarleton State 80-32; beat UT Rio Grande Valley 93-57.
No. 11 USC (3-2) beat Portland 78-51; lost to No. 24 Notre Dame 61-59.
No. 12 Iowa State (7-0) beat Drake 87-60; beat Mercyhurst 112-62.
No. 13 Ole Miss (4-0) beat Memphis 73-64, OT.
No. 14 North Carolina (5-1) beat North Carolina A&T 85-50; beat UNC Greensboro 94-48.
No. 15 Tennessee (5-1) beat Middle Tennessee 85-41; beat Coppin State 88-35.
No. 16 North Carolina State (3-3) beat Coastal Carolina 71-58; lost to Rhode Island 68-63.
No. 17 Vanderbilt (6-0) beat Western Kentucky 87-49; beat Alabama State 92-38; beat Tennessee State 99-43.
No. 18 Oklahoma State (5-1) lost to St. John’s 74-67.
No. 19 Iowa (6-0) beat No. 7 Baylor 57-52; beat Miami (FL) 64-61.
No. 20 Kentucky (7-0) beat Purdue 76-35; beat No. 21 Louisville 72-62.
No. 21 Louisville (4-2) beat Morehead State 96-49; lost to No. 20 Kentucky 72-62.
No. 22 Michigan State (6-0) beat Eastern Illinois 101-53; beat Oakland 102-41.
No. 23 West Virginia (5-0) beat Appalachian State 80-51.
No. 24 Notre Dame (4-1) beat No. 11 USC 61-59.
No. 25 Washington (5-0) beat Fresno State 61-43; beat Vermont 71-39.
