NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (4-0) beat Loyola Chicago 85-31; beat Ohio State 100-68.
No. 2 South Carolina (4-0) beat Clemson 65-37; beat No. 8 USC 69-52.
No. 3 UCLA (5-0) beat No. 6 Oklahoma 73-59; beat No. 11 North Carolina 78-60; beat South Florida 94-61.
No. 4 Texas (3-0) beat Louisiana 100-38.
No. 5 LSU (4-0) beat Charlotte 117-59.
No. 6 Oklahoma (4-1) lost to No. 3 UCLA 73-59; beat Kansas City 89-61; beat North Alabama 89-61; beat Western Carolina 95-32.
No. 7 Baylor (4-0) beat UNLV 62-54; beat Le Moyne 99-43.
No. 8 USC (2-1) lost to No. 2 South Carolina 69-52.
No. 9 Maryland (5-0) beat Towson 88-70; beat Princeton 84-68.
No. 10 North Carolina State (2-2) beat Maine 66-47; lost to No. 17 TCU 69-59.
No. 11 North Carolina (3-1) lost to No. 3 UCLA 78-60; beat Fairfield 82-68.
No. 12 Tennessee (3-1) beat Belmont 68-58.
No. 13 Ole Miss (3-0) beat Southern University 94-44.
No. 14 Michigan (3-0) beat No. 18 Notre Dame 93-54.
No. 15 Duke (3-2) beat Norfolk State 83-32; lost to West Virginia 57-49; beat Liberty 71-57.
No. 16 Iowa State (5-0) beat Valparaiso 97-50; beat Norfolk State 98-52.
No. 17 TCU (4-0) beat Tennessee State 122-39; beat No. 10 North Carolina State 69-59.
No. 18 Notre Dame (3-1) beat Akron 85-58; lost to No. 14 Michigan 93-54.
No. 19 Vanderbilt (3-0) beat Furman 96-48; beat Austin Peay 75-65.
No. 20 Oklahoma State (5-0) beat Prairie View A&M 105-55.
No. 21 Iowa (4-0) beat Drake 100-58; beat Northern Iowa 74-41.
No. 22 Louisville (3-1) beat Colorado 74-68; beat Clemson 65-54.
No. 23 Kentucky (5-0) beat USC Upstate 90-30; beat Marshall 76-44.
No. 24 Michigan State (4-0) beat Youngstown State 96-52; beat Western Michigan 98-44.
No. 25 Washington (3-0) beat Montana 87-56; beat Utah 72-61.
