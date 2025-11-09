NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (2-0) beat No. 20 Louisville 79-66; beat Florida State 99-67.
No. 2 South Carolina (2-0) beat Grand Canyon 94-54; beat Bowling Green 114-47.
No. 3 UCLA (2-0) beat San Diego State 77-53; beat UC Santa Barbara 87-50.
No. 4 Texas (2-0) beat Incarnate Word 123-51; beat No. 24 Richmond 85-56.
No. 5 LSU (3-0) beat Houston Christian 108-55; beat Southeastern Louisiana 115-26; beat Georgia Southern 118-70.
No. 6 Oklahoma (1-0) beat Belmont 84-67.
No. 7 Duke (1-1) lost to No. 16 Baylor 58-52; beat Holy Cross 91-48.
No. 8 Tennessee (2-1) lost to No. 9 North Carolina State 80-77; beat East Tennessee State 97-47; beat Tennessee-Martin 72-61.
No. 9 North Carolina State (1-1) beat No. 8 Tennessee 80-77; lost to No. 18 USC 69-68.
No. 10 Maryland (3-0) beat Loyola (MD) 80-26; beat UMBC 87-54; beat Georgetown 85-66.
No. 11 North Carolina (2-0) beat North Carolina Central 90-42; beat Elon 71-37.
No. 12 Ole Miss (2-0) beat Norfolk State 87-46; beat Alabama A&M 84-45.
No. 13 Michigan (2-0) beat Canisius 100-40; beat Harvard 84-55.
No. 14 Iowa State (3-0) beat St. Thomas 85-36; beat Southern University 85-58; beat Sacred Heart 99-34.
No. 15 Notre Dame (2-0) beat Fairleigh Dickinson 98-52; beat Chicago State 116-58.
No. 16 Baylor (2-0) beat No. 7 Duke 58-52; beat Lindenwood 76-63.
No. 17 TCU (2-0) beat North Carolina A&T 82-43; beat Sam Houston 88-46.
No. 18 USC (2-0) beat New Mexico State 87-48; beat No. 9 North Carolina State 69-68.
No. 19 Vanderbilt (1-0) beat California 74-65.
No. 20 Louisville (1-1) lost to No. 1 UConn 79-66; beat Northern Kentucky 89-61.
No. 21 Iowa (2-0) beat Southern University 86-51; beat Evansville 119-43.
No. 22 Oklahoma State (4-0) beat New Orleans 109-48; beat East Texas A&M 97-59; beat Langston 105-35; beat Oral Roberts 112-62.
No. 23 Michigan State (2-0) beat Mercyhurst 125-39; beat Eastern Michigan 92-60.
No. 24 Richmond (1-1) beat Mount St Marys 83-49; lost to No. 4 Texas 85-56.
No. 24 Kentucky (3-0) beat Morehead State 75-59; beat Monmouth 104-46; beat Buffalo 81-47.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.