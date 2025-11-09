NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (1-0) beat No. 20 Louisville 79-66.
No. 2 South Carolina (2-0) beat Grand Canyon 94-54; beat Bowling Green 114-47.
No. 3 UCLA (2-0) beat San Diego State 77-53; beat UC Santa Barbara 87-50.
No. 4 Texas (2-0) beat Incarnate Word 123-51; beat No. 24 Richmond 85-56.
No. 5 LSU (2-0) beat Houston Christian 108-55; beat Southeastern Louisiana 115-26.
No. 6 Oklahoma (1-0) beat Belmont 84-67.
No. 7 Duke (0-1) lost to No. 16 Baylor 58-52.
No. 8 Tennessee (1-1) lost to No. 9 North Carolina State 80-77; beat East Tennessee State 97-47.
No. 9 North Carolina State (1-0) beat No. 8 Tennessee 80-77.
No. 10 Maryland (2-0) beat Loyola (MD) 80-26; beat UMBC 87-54.
No. 11 North Carolina (2-0) beat North Carolina Central 90-42; beat Elon 71-37.
No. 12 Ole Miss (2-0) beat Norfolk State 87-46; beat Alabama A&M 84-45.
No. 13 Michigan (1-0) beat Canisius 100-40.
No. 14 Iowa State (2-0) beat St. Thomas 85-36; beat Southern University 85-58.
No. 15 Notre Dame (1-0) beat Fairleigh Dickinson 98-52.
No. 16 Baylor (1-0) beat No. 7 Duke 58-52.
No. 17 TCU (1-0) beat North Carolina A&T 82-43.
No. 18 USC (1-0) beat New Mexico State 87-48.
No. 19 Vanderbilt (1-0) beat California 74-65.
No. 20 Louisville (0-1) lost to No. 1 UConn 79-66.
No. 21 Iowa (1-0) beat Southern University 86-51.
No. 22 Oklahoma State (3-0) beat New Orleans 109-48; beat East Texas A&M 97-59; beat Langston 105-35.
No. 23 Michigan State (1-0) beat Mercyhurst 125-39.
No. 24 Richmond (1-1) beat Mount St Marys 83-49; lost to No. 4 Texas 85-56.
No. 24 Kentucky (2-0) beat Morehead State 75-59; beat Monmouth 104-46.
