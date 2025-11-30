NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (7-0) beat Xavier 104-39.
No. 2 South Carolina (7-1) beat Duke 83-66; lost to No. 4 Texas 66-64.
No. 3 UCLA (8-1) lost to No. 4 Texas 76-65; beat Duke 89-59; beat No. 14 Tennessee 99-77.
No. 4 Texas (8-0) beat No. 3 UCLA 76-65; beat No. 2 South Carolina 66-64; beat Penn 81-63.
No. 5 LSU (8-0) beat Marist 113-53; beat Washington State 112-35.
No. 6 Michigan (6-1) beat Detroit Mercy 102-53.
No. 7 Maryland (9-0) beat No. 16 Kentucky 74-66; beat Hofstra 95-38.
No. 8 TCU (8-0) beat Richmond 68-52; beat UAB 82-61.
No. 9 Oklahoma (7-1) beat Coppin State 100-46; beat Florida State 109-91.
No. 10 Iowa State (9-0) beat Marquette 84-73; beat Indiana 106-95.
No. 11 Iowa (8-0) beat Western Illinois 86-69; beat Fairfield 86-72.
No. 12 North Carolina (8-1) beat South Dakota State 83-48; beat Kansas State 85-73; beat Columbia 80-63.
No. 13 Ole Miss (7-0) beat Longwood 102-50; beat Wisconsin 65-56; beat George Mason 81-67.
No. 14 Tennessee (5-2) lost to No. 3 UCLA 99-77.
No. 15 Baylor (7-1) beat Louisiana Tech 75-46; beat Grambling State 76-35.
No. 16 Kentucky (8-1) lost to No. 7 Maryland 74-66; beat Morgan State 101-39.
No. 17 Vanderbilt (8-0) beat Oregon State 88-66; beat BYU 84-71.
No. 18 USC (5-2) beat Tennessee Tech 85-44; beat Pepperdine 82-52.
No. 19 Notre Dame (5-1) beat Central Michigan 83-51.
No. 20 Michigan State (8-0) beat Temple 85-50; beat Clemson 72-64.
No. 21 West Virginia (6-1) beat McNeese 83-63; lost to Ohio State 83-81.
No. 22 Washington (7-0) beat Southern University 66-40; beat UC San Diego 67-50.
No. 23 Louisville (7-2) beat Eastern Illinois 91-38; beat East Tennessee State 88-50; beat Bellarmine 100-37.
No. 24 Oklahoma State (8-1) beat Texas A&M-CC 98-45; beat Charlotte 74-65; beat Miami (FL) 87-84.
No. 25 North Carolina State (5-3) beat Green Bay 79-67; beat Southern Miss 110-56.
