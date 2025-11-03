NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 UConn (0-0) did not play. Next: vs. No. 20 Louisville, Tuesday.
No. 2 South Carolina (0-0) vs. Grand Canyon. Next: vs. Bowling Green, Friday.
No. 3 UCLA (0-0) vs. San Diego State. Next: vs. UC Santa Barbara, Thursday.
No. 4 Texas (0-0) vs. Incarnate Word. Next: vs. No. 24 Richmond, Friday.
No. 5 LSU (0-0) did not play. Next: vs. Houston Christian, Tuesday.
No. 6 Oklahoma (0-0) vs. Belmont. Next: at No. 3 UCLA, Monday.
No. 7 Duke (0-1) lost to No. 16 Baylor 58-52. Next: vs. Holy Cross, Sunday.
No. 8 Tennessee (0-0) did not play. Next: at No. 9 North Carolina State, Tuesday.
No. 9 North Carolina State (0-0) did not play. Next: vs. No. 8 Tennessee, Tuesday.
No. 10 Maryland (0-0) vs. Loyola (MD). Next: vs. UMBC, Thursday.
No. 11 North Carolina (1-0) beat North Carolina Central 90-42. Next: vs. Elon, Thursday.
No. 12 Ole Miss (1-0) beat Norfolk State 87-46. Next: at Alabama A&M, Friday.
No. 13 Michigan (0-0) did not play. Next: vs. Canisius, Tuesday.
No. 14 Iowa State (1-0) beat St. Thomas 85-36. Next: vs. Southern University, Wednesday.
No. 15 Notre Dame (0-0) did not play. Next: vs. Fairleigh Dickinson, Wednesday.
No. 16 Baylor (1-0) beat No. 7 Duke 58-52. Next: vs. Lindenwood, Sunday.
No. 17 TCU (0-0) did not play. Next: vs. North Carolina A&T, Thursday.
No. 18 USC (0-0) did not play. Next: vs. New Mexico State, Tuesday.
No. 19 Vanderbilt (0-0) beat California 74-65. Next: vs. Furman, Monday.
No. 20 Louisville (0-0) did not play. Next: at No. 1 UConn, Tuesday.
No. 21 Iowa (0-0) vs. Southern University. Next: vs. Evansville, Sunday.
No. 22 Oklahoma State (0-0) vs. New Orleans. Next: vs. East Texas A&M, Wednesday.
No. 23 Michigan State (0-0) did not play. Next: vs. Mercyhurst, Tuesday.
No. 24 Richmond (0-0) did not play. Next: vs. Mount St Marys, Tuesday.
No. 24 Kentucky (0-0) vs. Morehead State. Next: vs. Monmouth, Thursday.
