NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 UConn (3-0) beat Loyola Chicago 85-31. Next: vs. Ohio State, Sunday.
No. 2 South Carolina (3-0) did not play. Next: at No. 8 USC, Saturday.
No. 3 UCLA (3-0) did not play. Next: vs. No. 11 North Carolina, Thursday.
No. 4 Texas (3-0) did not play. Next: vs. Texas Southern, Sunday.
No. 5 LSU (4-0) beat Charlotte 117-59. Next: at Tulane, Monday.
No. 6 Oklahoma (2-1) beat Kansas City 89-61. Next: vs. North Alabama, Friday.
No. 7 Baylor (2-0) did not play. Next: at UNLV, Friday.
No. 8 USC (2-0) did not play. Next: vs. No. 2 South Carolina, Saturday.
No. 9 Maryland (3-0) did not play. Next: vs. Towson, Thursday.
No. 10 North Carolina State (2-1) did not play. Next: vs. No. 17 TCU, Sunday.
No. 11 North Carolina (2-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Thursday.
No. 12 Tennessee (2-1) did not play. Next: vs. Belmont, Thursday.
No. 13 Ole Miss (3-0) beat Southern University 94-44. Next: at Memphis, Tuesday.
No. 14 Michigan (2-0) did not play. Next: vs. No. 18 Notre Dame, Saturday.
No. 15 Duke (2-1) beat Norfolk State 83-32. Next: at West Virginia, Friday.
No. 16 Iowa State (4-0) beat Valparaiso 97-50. Next: vs. Norfolk State, Sunday.
No. 17 TCU (3-0) beat Tennessee State 122-39. Next: at No. 10 North Carolina State, Sunday.
No. 18 Notre Dame (3-0) beat Akron 85-58. Next: at No. 14 Michigan, Saturday.
No. 19 Vanderbilt (3-0) beat Austin Peay 75-65. Next: at Western Kentucky, Wednesday.
No. 20 Oklahoma State (5-0) did not play. Next: at St. John’s, Wednesday.
No. 21 Iowa (2-0) did not play. Next: vs. Drake, Thursday.
No. 22 Louisville (2-1) beat Colorado 74-68. Next: at Clemson, Sunday.
No. 23 Kentucky (4-0) beat USC Upstate 90-30. Next: at Marshall, Saturday.
No. 24 Michigan State (3-0) beat Youngstown State 96-52. Next: vs. Western Michigan, Sunday.
No. 25 Washington (2-0) did not play. Next: at Utah, Saturday.
