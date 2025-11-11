NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 UConn (2-0) did not play. Next: vs. Loyola Chicago, Wednesday.
No. 2 South Carolina (2-0) did not play. Next: vs. Clemson, Tuesday.
No. 3 UCLA (3-0) beat No. 6 Oklahoma 73-59. Next: vs. No. 11 North Carolina, Thursday.
No. 4 Texas (3-0) beat Louisiana 100-38. Next: vs. Texas Southern, Sunday.
No. 5 LSU (3-0) did not play. Next: vs. Charlotte, Wednesday.
No. 6 Oklahoma (1-1) lost to No. 3 UCLA 73-59. Next: vs. Kansas City, Wednesday.
No. 7 Baylor (2-0) did not play. Next: at UNLV, Friday.
No. 8 USC (2-0) did not play. Next: vs. No. 2 South Carolina, Saturday.
No. 9 Maryland (3-0) did not play. Next: vs. Towson, Thursday.
No. 10 North Carolina State (1-1) did not play. Next: vs. Maine, Tuesday.
No. 11 North Carolina (2-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Thursday.
No. 12 Tennessee (2-1) did not play. Next: vs. Belmont, Thursday.
No. 13 Ole Miss (2-0) did not play. Next: vs. Southern University, Wednesday.
No. 14 Michigan (2-0) did not play. Next: vs. No. 18 Notre Dame, Saturday.
No. 15 Duke (1-1) did not play. Next: vs. Norfolk State, Wednesday.
No. 16 Iowa State (3-0) did not play. Next: vs. Valparaiso, Wednesday.
No. 17 TCU (2-0) did not play. Next: vs. Tennessee State, Wednesday.
No. 18 Notre Dame (2-0) did not play. Next: vs. Akron, Wednesday.
No. 19 Vanderbilt (2-0) beat Furman 96-48. Next: at Austin Peay, Wednesday.
No. 20 Oklahoma State (4-0) did not play. Next: vs. Prairie View A&M, Tuesday.
No. 21 Iowa (2-0) did not play. Next: vs. Drake, Thursday.
No. 22 Louisville (1-1) did not play. Next: vs. Colorado, Wednesday.
No. 23 Kentucky (3-0) did not play. Next: vs. USC Upstate, Wednesday.
No. 24 Michigan State (2-0) did not play. Next: vs. Youngstown State, Wednesday.
No. 25 Washington (2-0) beat Montana 87-56. Next: at Utah, Saturday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.