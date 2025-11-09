NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (2-0) beat Florida State 99-67. Next: vs. Loyola Chicago, Wednesday.
No. 2 South Carolina (2-0) did not play. Next: vs. Clemson, Tuesday.
No. 3 UCLA (2-0) did not play. Next: vs. No. 6 Oklahoma, Monday.
No. 4 Texas (2-0) did not play. Next: vs. Louisiana, Monday.
No. 5 LSU (3-0) beat Georgia Southern 118-70. Next: vs. Charlotte, Wednesday.
No. 6 Oklahoma (1-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Monday.
No. 7 Duke (1-1) beat Holy Cross 91-48. Next: vs. Norfolk State, Wednesday.
No. 8 Tennessee (2-1) beat Tennessee-Martin 72-61. Next: vs. Belmont, Thursday.
No. 9 North Carolina State (1-1) lost to No. 18 USC 69-68. Next: vs. Maine, Tuesday.
No. 10 Maryland (3-0) beat Georgetown 85-66. Next: vs. Towson, Thursday.
No. 11 North Carolina (2-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Thursday.
No. 12 Ole Miss (2-0) did not play. Next: vs. Southern University, Wednesday.
No. 13 Michigan (2-0) beat Harvard 84-55. Next: vs. No. 15 Notre Dame, Saturday.
No. 14 Iowa State (3-0) beat Sacred Heart 99-34. Next: vs. Valparaiso, Wednesday.
No. 15 Notre Dame (2-0) beat Chicago State 116-58. Next: vs. Akron, Wednesday.
No. 16 Baylor (2-0) beat Lindenwood 76-63. Next: at UNLV, Friday.
No. 17 TCU (1-0) vs. Sam Houston. Next: vs. Tennessee State, Wednesday.
No. 18 USC (2-0) beat No. 9 North Carolina State 69-68. Next: vs. No. 2 South Carolina, Saturday.
No. 19 Vanderbilt (1-0) did not play. Next: vs. Furman, Monday.
No. 20 Louisville (1-1) beat Northern Kentucky 89-61. Next: vs. Colorado, Wednesday.
No. 21 Iowa (2-0) beat Evansville 119-43. Next: vs. Drake, Thursday.
No. 22 Oklahoma State (3-0) vs. Oral Roberts. Next: vs. Prairie View A&M, Tuesday.
No. 23 Michigan State (2-0) beat Eastern Michigan 92-60. Next: vs. Youngstown State, Wednesday.
No. 24 Richmond (1-1) did not play. Next: at William & Mary, Wednesday.
No. 24 Kentucky (3-0) beat Buffalo 81-47. Next: vs. USC Upstate, Wednesday.
