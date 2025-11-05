Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

November 5, 2025, 10:23 PM

Wednesday

No. 1 UConn (1-0) did not play. Next: vs. Florida State, Sunday.

No. 2 South Carolina (1-0) did not play. Next: vs. Bowling Green, Friday.

No. 3 UCLA (1-0) did not play. Next: vs. UC Santa Barbara, Thursday.

No. 4 Texas (1-0) did not play. Next: vs. No. 24 Richmond, Friday.

No. 5 LSU (1-0) did not play. Next: vs. Southeastern Louisiana, Thursday.

No. 6 Oklahoma (1-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Monday.

No. 7 Duke (0-1) did not play. Next: vs. Holy Cross, Sunday.

No. 8 Tennessee (0-1) did not play. Next: vs. East Tennessee State, Friday.

No. 9 North Carolina State (1-0) did not play. Next: vs. No. 18 USC, Sunday.

No. 10 Maryland (1-0) did not play. Next: vs. UMBC, Thursday.

No. 11 North Carolina (1-0) did not play. Next: vs. Elon, Thursday.

No. 12 Ole Miss (1-0) did not play. Next: at Alabama A&M, Friday.

No. 13 Michigan (1-0) did not play. Next: vs. Harvard, Sunday.

No. 14 Iowa State (2-0) beat Southern University 85-58. Next: vs. Sacred Heart, Sunday.

No. 15 Notre Dame (1-0) beat Fairleigh Dickinson 98-52. Next: vs. Chicago State, Sunday.

No. 16 Baylor (1-0) did not play. Next: vs. Lindenwood, Sunday.

No. 17 TCU (0-0) did not play. Next: vs. North Carolina A&T, Thursday.

No. 18 USC (1-0) did not play. Next: at No. 9 North Carolina State, Sunday.

No. 19 Vanderbilt (1-0) did not play. Next: vs. Furman, Monday.

No. 20 Louisville (0-1) did not play. Next: vs. Northern Kentucky, Sunday.

No. 21 Iowa (1-0) did not play. Next: vs. Evansville, Sunday.

No. 22 Oklahoma State (2-0) beat East Texas A&M 97-59. Next: vs. Langston, Thursday.

No. 23 Michigan State (1-0) did not play. Next: vs. Eastern Michigan, Sunday.

No. 24 Richmond (1-0) did not play. Next: at No. 4 Texas, Friday.

No. 24 Kentucky (1-0) did not play. Next: vs. Monmouth, Thursday.

