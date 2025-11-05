NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (1-0) did not play. Next: vs. Florida State, Sunday.
No. 2 South Carolina (1-0) did not play. Next: vs. Bowling Green, Friday.
No. 3 UCLA (1-0) did not play. Next: vs. UC Santa Barbara, Thursday.
No. 4 Texas (1-0) did not play. Next: vs. No. 24 Richmond, Friday.
No. 5 LSU (1-0) did not play. Next: vs. Southeastern Louisiana, Thursday.
No. 6 Oklahoma (1-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Monday.
No. 7 Duke (0-1) did not play. Next: vs. Holy Cross, Sunday.
No. 8 Tennessee (0-1) did not play. Next: vs. East Tennessee State, Friday.
No. 9 North Carolina State (1-0) did not play. Next: vs. No. 18 USC, Sunday.
No. 10 Maryland (1-0) did not play. Next: vs. UMBC, Thursday.
No. 11 North Carolina (1-0) did not play. Next: vs. Elon, Thursday.
No. 12 Ole Miss (1-0) did not play. Next: at Alabama A&M, Friday.
No. 13 Michigan (1-0) did not play. Next: vs. Harvard, Sunday.
No. 14 Iowa State (2-0) beat Southern University 85-58. Next: vs. Sacred Heart, Sunday.
No. 15 Notre Dame (1-0) beat Fairleigh Dickinson 98-52. Next: vs. Chicago State, Sunday.
No. 16 Baylor (1-0) did not play. Next: vs. Lindenwood, Sunday.
No. 17 TCU (0-0) did not play. Next: vs. North Carolina A&T, Thursday.
No. 18 USC (1-0) did not play. Next: at No. 9 North Carolina State, Sunday.
No. 19 Vanderbilt (1-0) did not play. Next: vs. Furman, Monday.
No. 20 Louisville (0-1) did not play. Next: vs. Northern Kentucky, Sunday.
No. 21 Iowa (1-0) did not play. Next: vs. Evansville, Sunday.
No. 22 Oklahoma State (2-0) beat East Texas A&M 97-59. Next: vs. Langston, Thursday.
No. 23 Michigan State (1-0) did not play. Next: vs. Eastern Michigan, Sunday.
No. 24 Richmond (1-0) did not play. Next: at No. 4 Texas, Friday.
No. 24 Kentucky (1-0) did not play. Next: vs. Monmouth, Thursday.
