NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 UConn (7-0) beat Xavier 104-39. Next: at South Florida, Tuesday.
No. 2 South Carolina (7-1) did not play. Next: at No. 23 Louisville, Thursday.
No. 3 UCLA (8-1) beat No. 14 Tennessee 99-77. Next: vs. Oregon, Sunday.
No. 4 Texas (8-0) beat Penn 81-63. Next: vs. No. 12 North Carolina, Thursday.
No. 5 LSU (8-0) did not play. Next: at Duke, Thursday.
No. 6 Michigan (6-1) did not play. Next: vs. Central Michigan, Wednesday.
No. 7 Maryland (9-0) did not play. Next: vs. Mount St Marys, Wednesday.
No. 8 TCU (8-0) did not play. Next: vs. Incarnate Word, Wednesday.
No. 9 Oklahoma (7-1) beat Florida State 109-91. Next: vs. No. 25 North Carolina State, Wednesday.
No. 10 Iowa State (9-0) beat Indiana 106-95. Next: vs. Northern Illinois, Sunday.
No. 11 Iowa (8-0) beat Fairfield 86-72. Next: at Rutgers, Saturday.
No. 12 North Carolina (8-1) did not play. Next: at No. 4 Texas, Thursday.
No. 13 Ole Miss (7-0) did not play. Next: vs. No. 19 Notre Dame, Thursday.
No. 14 Tennessee (5-2) lost to No. 3 UCLA 99-77. Next: at Stanford, Wednesday.
No. 15 Baylor (7-1) beat Grambling State 76-35. Next: vs. Southeastern Louisiana, Wednesday.
No. 16 Kentucky (8-1) did not play. Next: at Miami (FL), Wednesday.
No. 17 Vanderbilt (8-0) did not play. Next: vs. Virginia, Wednesday.
No. 18 USC (5-2) did not play. Next: vs. Saint Mary’s, Tuesday.
No. 19 Notre Dame (5-1) did not play. Next: at No. 13 Ole Miss, Thursday.
No. 20 Michigan State (8-0) beat Clemson 72-64. Next: at Wisconsin, Sunday.
No. 21 West Virginia (6-1) did not play. Next: vs. Villanova, Monday.
No. 22 Washington (7-0) did not play. Next: vs. San Jose State, Monday.
No. 23 Louisville (7-2) beat Bellarmine 100-37. Next: vs. No. 2 South Carolina, Thursday.
No. 24 Oklahoma State (8-1) did not play. Next: at North Texas, Wednesday.
No. 25 North Carolina State (5-3) did not play. Next: at No. 9 Oklahoma, Wednesday.
