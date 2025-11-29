NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 UConn (6-0) did not play. Next: at Xavier, Sunday.
No. 2 South Carolina (7-1) did not play. Next: at No. 23 Louisville, Thursday.
No. 3 UCLA (7-1) did not play. Next: vs. No. 14 Tennessee, Sunday.
No. 4 Texas (7-0) did not play. Next: vs. Penn, Sunday.
No. 5 LSU (8-0) beat Washington State 112-35. Next: at Duke, Thursday.
No. 6 Michigan (6-1) did not play. Next: vs. Central Michigan, Wednesday.
No. 7 Maryland (9-0) did not play. Next: vs. Mount St Marys, Wednesday.
No. 8 TCU (8-0) did not play. Next: vs. Incarnate Word, Wednesday.
No. 9 Oklahoma (6-1) did not play. Next: at Florida State, Sunday.
No. 10 Iowa State (8-0) did not play. Next: vs. Indiana, Sunday.
No. 11 Iowa (7-0) did not play. Next: vs. Fairfield, Sunday.
No. 12 North Carolina (8-1) beat Columbia 80-63. Next: at No. 4 Texas, Thursday.
No. 13 Ole Miss (7-0) beat George Mason 81-67. Next: vs. No. 19 Notre Dame, Thursday.
No. 14 Tennessee (5-1) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Sunday.
No. 15 Baylor (6-1) did not play. Next: vs. Grambling State, Sunday.
No. 16 Kentucky (8-1) did not play. Next: at Miami (FL), Wednesday.
No. 17 Vanderbilt (8-0) beat BYU 84-71. Next: vs. Virginia, Wednesday.
No. 18 USC (5-2) did not play. Next: vs. Saint Mary’s, Tuesday.
No. 19 Notre Dame (5-1) did not play. Next: at No. 13 Ole Miss, Thursday.
No. 20 Michigan State (7-0) did not play. Next: at Clemson, Sunday.
No. 21 West Virginia (6-1) did not play. Next: vs. Villanova, Monday.
No. 22 Washington (7-0) did not play. Next: vs. San Jose State, Monday.
No. 23 Louisville (6-2) beat East Tennessee State 88-50. Next: vs. Bellarmine, Sunday.
No. 24 Oklahoma State (8-1) beat Miami (FL) 87-84. Next: at North Texas, Wednesday.
No. 25 North Carolina State (5-3) did not play. Next: at No. 9 Oklahoma, Wednesday.
