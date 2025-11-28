Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

November 28, 2025, 12:54 AM

Thursday

No. 1 UConn (6-0) did not play. Next: at Xavier, Sunday.

No. 2 South Carolina (7-1) lost to No. 4 Texas 66-64. Next: at No. 23 Louisville, Thursday.

No. 3 UCLA (7-1) beat Duke 89-59. Next: vs. No. 14 Tennessee, Sunday.

No. 4 Texas (7-0) beat No. 2 South Carolina 66-64. Next: vs. Penn, Sunday.

No. 5 LSU (6-0) did not play. Next: vs. Marist, Friday.

No. 6 Michigan (6-1) did not play. Next: vs. Central Michigan, Wednesday.

No. 7 Maryland (9-0) beat Hofstra 95-38. Next: vs. Mount St Marys, Wednesday.

No. 8 TCU (7-0) beat Richmond 68-52. Next: vs. UAB, Friday.

No. 9 Oklahoma (5-1) did not play. Next: vs. Coppin State, Friday.

No. 10 Iowa State (7-0) did not play. Next: vs. Marquette, Friday.

No. 11 Iowa (7-0) did not play. Next: vs. Fairfield, Sunday.

No. 12 North Carolina (6-1) beat South Dakota State 83-48. Next: vs. Kansas State, Friday.

No. 13 Ole Miss (5-0) did not play. Next: vs. Wisconsin, Friday.

No. 14 Tennessee (5-1) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Sunday.

No. 15 Baylor (6-1) did not play. Next: vs. Grambling State, Sunday.

No. 16 Kentucky (7-1) did not play. Next: vs. Morgan State, Friday.

No. 17 Vanderbilt (7-0) beat Oregon State 88-66. Next: vs. BYU, Saturday.

No. 18 USC (4-2) did not play. Next: vs. Pepperdine, Friday.

No. 19 Notre Dame (5-1) did not play. Next: at No. 13 Ole Miss, Thursday.

No. 20 Michigan State (6-0) did not play. Next: vs. Temple, Friday.

No. 21 West Virginia (6-1) did not play. Next: vs. Villanova, Monday.

No. 22 Washington (6-0) did not play. Next: vs. UC San Diego, Friday.

No. 23 Louisville (4-2) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.

No. 24 Oklahoma State (6-1) did not play. Next: vs. Charlotte, Friday.

No. 25 North Carolina State (4-3) beat Green Bay 79-67. Next: at Southern Miss, Friday.

