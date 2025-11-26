NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (6-0) did not play. Next: at Xavier, Sunday.
No. 2 South Carolina (7-0) beat Duke 83-66. Next: vs. No. 4 Texas, Thursday.
No. 3 UCLA (6-1) lost to No. 4 Texas 76-65. Next: at Duke, Thursday.
No. 4 Texas (6-0) beat No. 3 UCLA 76-65. Next: at No. 2 South Carolina, Thursday.
No. 5 LSU (6-0) did not play. Next: vs. Marist, Friday.
No. 6 Michigan (6-1) beat Detroit Mercy 102-53. Next: vs. Central Michigan, Wednesday.
No. 7 Maryland (8-0) beat No. 16 Kentucky 74-66. Next: at Hofstra, Thursday.
No. 8 TCU (6-0) did not play. Next: vs. Richmond, Thursday.
No. 9 Oklahoma (5-1) did not play. Next: vs. Coppin State, Friday.
No. 10 Iowa State (7-0) did not play. Next: vs. Marquette, Friday.
No. 11 Iowa (7-0) beat Western Illinois 86-69. Next: vs. Fairfield, Sunday.
No. 12 North Carolina (5-1) did not play. Next: at South Dakota State, Thursday.
No. 13 Ole Miss (5-0) did not play. Next: vs. Wisconsin, Friday.
No. 14 Tennessee (5-1) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Sunday.
No. 15 Baylor (6-1) beat Louisiana Tech 75-46. Next: vs. Grambling State, Sunday.
No. 16 Kentucky (7-1) lost to No. 7 Maryland 74-66. Next: vs. Morgan State, Friday.
No. 17 Vanderbilt (6-0) did not play. Next: vs. Oregon State, Thursday.
No. 18 USC (4-2) did not play. Next: vs. Pepperdine, Friday.
No. 19 Notre Dame (5-1) did not play. Next: at No. 13 Ole Miss, Thursday, Dec. 4.
No. 20 Michigan State (6-0) did not play. Next: vs. Temple, Friday.
No. 21 West Virginia (6-1) lost to Ohio State 83-81. Next: vs. Villanova, Monday.
No. 22 Washington (6-0) did not play. Next: vs. UC San Diego, Friday.
No. 23 Louisville (4-2) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.
No. 24 Oklahoma State (6-1) did not play. Next: vs. Charlotte, Friday.
No. 25 North Carolina State (3-3) did not play. Next: at Green Bay, Thursday.
