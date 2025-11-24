NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 UConn (6-0) did not play. Next: at Xavier, Sunday.
No. 2 South Carolina (6-0) did not play. Next: vs. Duke, Wednesday.
No. 3 UCLA (6-0) did not play. Next: vs. No. 4 Texas, Wednesday.
No. 4 Texas (5-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Wednesday.
No. 5 LSU (6-0) did not play. Next: vs. Marist, Friday.
No. 6 Michigan (5-1) did not play. Next: at Detroit Mercy, Wednesday.
No. 7 Maryland (7-0) did not play. Next: vs. No. 16 Kentucky, Wednesday.
No. 8 TCU (6-0) did not play. Next: vs. Richmond, Thursday.
No. 9 Oklahoma (5-1) did not play. Next: vs. Coppin State, Friday.
No. 10 Iowa State (7-0) did not play. Next: vs. Marquette, Friday.
No. 11 Iowa (6-0) did not play. Next: vs. Western Illinois, Wednesday.
No. 12 North Carolina (5-1) did not play. Next: at South Dakota State, Thursday.
No. 13 Ole Miss (5-0) beat Longwood 102-50. Next: vs. Wisconsin, Friday.
No. 14 Tennessee (5-1) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Sunday.
No. 15 Baylor (5-1) did not play. Next: vs. Louisiana Tech, Wednesday.
No. 16 Kentucky (7-0) did not play. Next: at No. 7 Maryland, Wednesday.
No. 17 Vanderbilt (6-0) did not play. Next: vs. Oregon State, Thursday.
No. 18 USC (3-2) did not play. Next: vs. Tennessee Tech, Tuesday.
No. 19 Notre Dame (5-1) beat Central Michigan 83-51. Next: at No. 13 Ole Miss, Thursday, Dec. 4.
No. 20 Michigan State (6-0) did not play. Next: vs. Temple, Friday.
No. 21 West Virginia (6-0) beat McNeese 83-63. Next: vs. Ohio State, Wednesday.
No. 22 Washington (5-0) did not play. Next: vs. Southern University, Tuesday.
No. 23 Louisville (4-2) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.
No. 24 Oklahoma State (6-1) beat Texas A&M-CC 98-45. Next: vs. Charlotte, Friday.
No. 25 North Carolina State (3-3) did not play. Next: at Green Bay, Thursday.
