NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (6-0) beat Utah 93-41. Next: at Xavier, Sunday.
No. 2 South Carolina (6-0) beat Queens 121-49. Next: vs. Duke, Wednesday.
No. 3 UCLA (6-0) beat Southern University 88-37. Next: vs. No. 4 Texas, Wednesday.
No. 4 Texas (5-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Wednesday.
No. 5 LSU (6-0) did not play. Next: vs. Marist, Friday.
No. 6 Michigan (5-1) beat Syracuse 81-55. Next: at Detroit Mercy, Wednesday.
No. 7 Baylor (5-1) did not play. Next: vs. Louisiana Tech, Wednesday.
No. 8 Oklahoma (5-1) did not play. Next: vs. Coppin State, Friday.
No. 9 Maryland (7-0) beat George Mason 84-62. Next: vs. No. 20 Kentucky, Wednesday.
No. 10 TCU (6-0) beat UT Rio Grande Valley 93-57. Next: vs. Richmond, Thursday.
No. 11 USC (3-2) did not play. Next: vs. Tennessee Tech, Tuesday.
No. 12 Iowa State (7-0) beat Mercyhurst 112-62. Next: vs. Marquette, Friday.
No. 13 Ole Miss (4-0) did not play. Next: vs. Longwood, Monday.
No. 14 North Carolina (5-1) beat UNC Greensboro 94-48. Next: at South Dakota State, Thursday.
No. 15 Tennessee (5-1) beat Coppin State 88-35. Next: at No. 3 UCLA, Sunday.
No. 16 North Carolina State (3-3) lost to Rhode Island 68-63. Next: at Green Bay, Thursday.
No. 17 Vanderbilt (6-0) beat Tennessee State 99-43. Next: vs. Oregon State, Thursday.
No. 18 Oklahoma State (5-1) did not play. Next: vs. Texas A&M-CC, Monday.
No. 19 Iowa (6-0) did not play. Next: vs. Western Illinois, Wednesday.
No. 20 Kentucky (7-0) did not play. Next: at No. 9 Maryland, Wednesday.
No. 21 Louisville (4-2) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.
No. 22 Michigan State (6-0) beat Oakland 102-41. Next: vs. Temple, Friday.
No. 23 West Virginia (5-0) did not play. Next: vs. McNeese, Monday.
No. 24 Notre Dame (4-1) did not play. Next: vs. Central Michigan, Monday.
No. 25 Washington (5-0) beat Vermont 71-39. Next: vs. Southern University, Tuesday.
