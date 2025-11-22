Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

November 22, 2025, 10:54 PM

Saturday

No. 1 UConn (5-0) did not play. Next: vs. Utah, Sunday.

No. 2 South Carolina (5-0) did not play. Next: vs. Queens, Sunday.

No. 3 UCLA (5-0) did not play. Next: vs. Southern University, Sunday.

No. 4 Texas (5-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Wednesday.

No. 5 LSU (6-0) did not play. Next: vs. Marist, Friday.

No. 6 Michigan (4-1) did not play. Next: vs. Syracuse, Sunday.

No. 7 Baylor (5-1) beat Davidson 74-72, OT. Next: vs. Louisiana Tech, Wednesday.

No. 8 Oklahoma (5-1) did not play. Next: vs. Coppin State, Friday.

No. 9 Maryland (6-0) did not play. Next: vs. George Mason, Sunday.

No. 10 TCU (5-0) did not play. Next: vs. UT Rio Grande Valley, Sunday.

No. 11 USC (3-2) did not play. Next: vs. Tennessee Tech, Tuesday.

No. 12 Iowa State (6-0) did not play. Next: vs. Mercyhurst, Sunday.

No. 13 Ole Miss (4-0) did not play. Next: vs. Longwood, Monday.

No. 14 North Carolina (4-1) did not play. Next: vs. UNC Greensboro, Sunday.

No. 15 Tennessee (4-1) did not play. Next: vs. Coppin State, Sunday.

No. 16 North Carolina State (3-2) did not play. Next: vs. Rhode Island, Sunday.

No. 17 Vanderbilt (5-0) did not play. Next: vs. Tennessee State, Sunday.

No. 18 Oklahoma State (5-1) did not play. Next: vs. Texas A&M-CC, Monday.

No. 19 Iowa (6-0) beat Miami (FL) 64-61. Next: vs. Western Illinois, Wednesday.

No. 20 Kentucky (7-0) beat No. 21 Louisville 72-62. Next: at No. 9 Maryland, Wednesday.

No. 21 Louisville (4-2) lost to No. 20 Kentucky 72-62. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.

No. 22 Michigan State (5-0) did not play. Next: vs. Oakland, Sunday.

No. 23 West Virginia (5-0) did not play. Next: vs. McNeese, Monday.

No. 24 Notre Dame (4-1) did not play. Next: vs. Central Michigan, Monday.

No. 25 Washington (4-0) did not play. Next: vs. Vermont, Sunday.

