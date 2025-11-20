NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (4-0) did not play. Next: vs. No. 6 Michigan, Friday.
No. 2 South Carolina (5-0) did not play. Next: vs. Queens, Sunday.
No. 3 UCLA (5-0) did not play. Next: vs. Southern University, Sunday.
No. 4 Texas (5-0) did not play. Next: at No. 3 UCLA, Wednesday.
No. 5 LSU (6-0) beat Alcorn State 112-49. Next: vs. Marist, Friday, Nov. 28.
No. 6 Michigan (4-0) did not play. Next: at No. 1 UConn, Friday.
No. 7 Baylor (4-1) lost to No. 19 Iowa 57-52. Next: vs. Davidson, Saturday.
No. 8 Oklahoma (5-1) did not play. Next: vs. Coppin State, Friday, Nov. 28.
No. 9 Maryland (6-0) beat Bethune-Cookman 95-49. Next: vs. George Mason, Sunday.
No. 10 TCU (5-0) beat Tarleton State 80-32. Next: vs. UT Rio Grande Valley, Sunday.
No. 11 USC (3-1) did not play. Next: at No. 24 Notre Dame, Friday.
No. 12 Iowa State (6-0) beat Drake 87-60. Next: vs. Mercyhurst, Sunday.
No. 13 Ole Miss (4-0) did not play. Next: vs. Longwood, Monday.
No. 14 North Carolina (4-1) beat North Carolina A&T 85-50. Next: vs. UNC Greensboro, Sunday.
No. 15 Tennessee (4-1) beat Middle Tennessee 85-41. Next: vs. Coppin State, Sunday.
No. 16 North Carolina State (3-2) did not play. Next: vs. Rhode Island, Sunday.
No. 17 Vanderbilt (4-0) did not play. Next: vs. Alabama State, Friday.
No. 18 Oklahoma State (5-1) did not play. Next: vs. Texas A&M-CC, Monday.
No. 19 Iowa (5-0) beat No. 7 Baylor 57-52. Next: at Miami (FL), Saturday.
No. 20 Kentucky (6-0) did not play. Next: at No. 21 Louisville, Saturday.
No. 21 Louisville (4-1) did not play. Next: vs. No. 20 Kentucky, Saturday.
No. 22 Michigan State (5-0) beat Eastern Illinois 101-53. Next: vs. Oakland, Sunday.
No. 23 West Virginia (5-0) beat Appalachian State 80-51. Next: vs. McNeese, Monday.
No. 24 Notre Dame (3-1) did not play. Next: vs. No. 11 USC, Friday.
No. 25 Washington (4-0) did not play. Next: vs. Vermont, Sunday.
