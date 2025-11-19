NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (4-0) did not play. Next: vs. No. 6 Michigan, Friday.
No. 2 South Carolina (5-0) beat Winthrop 106-56. Next: vs. Queens, Sunday.
No. 3 UCLA (5-0) did not play. Next: vs. Southern University, Sunday.
No. 4 Texas (5-0) beat James Madison 95-56. Next: at No. 3 UCLA, Wednesday.
No. 5 LSU (5-0) did not play. Next: vs. Alcorn State, Thursday.
No. 6 Michigan (4-0) did not play. Next: at No. 1 UConn, Friday.
No. 7 Baylor (4-0) did not play. Next: at No. 19 Iowa, Thursday.
No. 8 Oklahoma (5-1) beat East Texas A&M 112-59. Next: vs. Coppin State, Friday, Nov. 28.
No. 9 Maryland (5-0) did not play. Next: vs. Bethune-Cookman, Thursday.
No. 10 TCU (4-0) did not play. Next: vs. Tarleton State, Thursday.
No. 11 USC (3-1) did not play. Next: at No. 24 Notre Dame, Friday.
No. 12 Iowa State (5-0) did not play. Next: at Drake, Thursday.
No. 13 Ole Miss (4-0) did not play. Next: vs. Longwood, Monday.
No. 14 North Carolina (3-1) did not play. Next: at North Carolina A&T, Thursday.
No. 15 Tennessee (3-1) did not play. Next: at Middle Tennessee, Thursday.
No. 16 North Carolina State (3-2) beat Coastal Carolina 71-58. Next: vs. Rhode Island, Sunday.
No. 17 Vanderbilt (4-0) beat Western Kentucky 87-49. Next: vs. Alabama State, Friday.
No. 18 Oklahoma State (5-1) lost to St. John’s 74-67. Next: vs. Texas A&M-CC, Monday.
No. 19 Iowa (4-0) did not play. Next: vs. No. 7 Baylor, Thursday.
No. 20 Kentucky (6-0) did not play. Next: at No. 21 Louisville, Saturday.
No. 21 Louisville (4-1) beat Morehead State 96-49. Next: vs. No. 20 Kentucky, Saturday.
No. 22 Michigan State (4-0) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Thursday.
No. 23 West Virginia (4-0) did not play. Next: vs. Appalachian State, Thursday.
No. 24 Notre Dame (3-1) did not play. Next: vs. No. 11 USC, Friday.
No. 25 Washington (4-0) beat Fresno State 61-43. Next: vs. Vermont, Sunday.
