NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 UConn (4-0) did not play. Next: vs. No. 6 Michigan, Friday.
No. 2 South Carolina (4-0) did not play. Next: vs. Winthrop, Wednesday.
No. 3 UCLA (5-0) did not play. Next: vs. Southern University, Sunday.
No. 4 Texas (4-0) did not play. Next: vs. James Madison, Wednesday.
No. 5 LSU (5-0) beat Tulane 101-71. Next: vs. Alcorn State, Thursday.
No. 6 Michigan (3-0) did not play. Next: vs. Binghamton, Tuesday.
No. 7 Baylor (4-0) did not play. Next: at No. 19 Iowa, Thursday.
No. 8 Oklahoma (4-1) did not play. Next: vs. East Texas A&M, Wednesday.
No. 9 Maryland (5-0) did not play. Next: vs. Bethune-Cookman, Thursday.
No. 10 TCU (4-0) did not play. Next: vs. Tarleton State, Thursday.
No. 11 USC (2-1) did not play. Next: vs. Portland, Tuesday.
No. 12 Iowa State (5-0) did not play. Next: at Drake, Thursday.
No. 13 Ole Miss (3-0) did not play. Next: at Memphis, Tuesday.
No. 14 North Carolina (3-1) did not play. Next: at North Carolina A&T, Thursday.
No. 15 Tennessee (3-1) did not play. Next: at Middle Tennessee, Thursday.
No. 16 North Carolina State (2-2) did not play. Next: vs. Coastal Carolina, Wednesday.
No. 17 Vanderbilt (3-0) did not play. Next: at Western Kentucky, Wednesday.
No. 18 Oklahoma State (5-0) did not play. Next: at St. John’s, Wednesday.
No. 19 Iowa (4-0) did not play. Next: vs. No. 7 Baylor, Thursday.
No. 20 Kentucky (5-0) did not play. Next: vs. Purdue, Tuesday.
No. 21 Louisville (3-1) did not play. Next: vs. Morehead State, Wednesday.
No. 22 Michigan State (4-0) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Thursday.
No. 23 West Virginia (4-0) did not play. Next: vs. Appalachian State, Thursday.
No. 24 Notre Dame (3-1) did not play. Next: vs. No. 11 USC, Friday.
No. 25 Washington (3-0) did not play. Next: vs. Fresno State, Wednesday.
