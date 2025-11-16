NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (4-0) beat Ohio State 100-68. Next: vs. No. 14 Michigan, Friday.
No. 2 South Carolina (4-0) did not play. Next: vs. Winthrop, Wednesday.
No. 3 UCLA (5-0) did not play. Next: vs. Southern University, Sunday.
No. 4 Texas (4-0) beat Texas Southern 111-45. Next: vs. James Madison, Wednesday.
No. 5 LSU (4-0) did not play. Next: at Tulane, Monday.
No. 6 Oklahoma (4-1) beat Western Carolina 95-32. Next: vs. East Texas A&M, Wednesday.
No. 7 Baylor (4-0) beat Le Moyne 99-43. Next: at No. 21 Iowa, Thursday.
No. 8 USC (2-1) did not play. Next: vs. Portland, Tuesday.
No. 9 Maryland (5-0) beat Princeton 84-68. Next: vs. Bethune-Cookman, Thursday.
No. 10 North Carolina State (2-2) lost to No. 17 TCU 69-59. Next: vs. Coastal Carolina, Wednesday.
No. 11 North Carolina (3-1) did not play. Next: at North Carolina A&T, Thursday.
No. 12 Tennessee (3-1) did not play. Next: at Middle Tennessee, Thursday.
No. 13 Ole Miss (3-0) did not play. Next: at Memphis, Tuesday.
No. 14 Michigan (3-0) did not play. Next: vs. Binghamton, Tuesday.
No. 15 Duke (3-2) beat Liberty 71-57. Next: at South Florida, Thursday.
No. 16 Iowa State (5-0) beat Norfolk State 98-52. Next: at Drake, Thursday.
No. 17 TCU (4-0) beat No. 10 North Carolina State 69-59. Next: vs. Tarleton State, Thursday.
No. 18 Notre Dame (3-1) did not play. Next: vs. No. 8 USC, Friday.
No. 19 Vanderbilt (3-0) did not play. Next: at Western Kentucky, Wednesday.
No. 20 Oklahoma State (5-0) did not play. Next: at St. John’s, Wednesday.
No. 21 Iowa (4-0) beat Northern Iowa 74-41. Next: vs. No. 7 Baylor, Thursday.
No. 22 Louisville (3-1) beat Clemson 65-54. Next: vs. Morehead State, Wednesday.
No. 23 Kentucky (5-0) did not play. Next: vs. Purdue, Tuesday.
No. 24 Michigan State (4-0) beat Western Michigan 98-44. Next: vs. Eastern Illinois, Thursday.
No. 25 Washington (3-0) did not play. Next: vs. Fresno State, Wednesday.
