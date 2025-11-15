NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 UConn (3-0) did not play. Next: vs. Ohio State, Sunday.
No. 2 South Carolina (3-0) at No. 8 USC. Next: vs. Winthrop, Wednesday.
No. 3 UCLA (4-0) vs. South Florida. Next: vs. Southern University, Sunday, Nov. 23.
No. 4 Texas (3-0) did not play. Next: vs. Texas Southern, Sunday.
No. 5 LSU (4-0) did not play. Next: at Tulane, Monday.
No. 6 Oklahoma (3-1) did not play. Next: at Western Carolina, Sunday.
No. 7 Baylor (3-0) did not play. Next: vs. Le Moyne, Sunday.
No. 8 USC (2-0) vs. No. 2 South Carolina. Next: vs. Portland, Tuesday.
No. 9 Maryland (4-0) did not play. Next: vs. Princeton, Sunday.
No. 10 North Carolina State (2-1) did not play. Next: vs. No. 17 TCU, Sunday.
No. 11 North Carolina (3-1) beat Fairfield 82-68. Next: at North Carolina A&T, Thursday.
No. 12 Tennessee (3-1) did not play. Next: at Middle Tennessee, Thursday.
No. 13 Ole Miss (3-0) did not play. Next: at Memphis, Tuesday.
No. 14 Michigan (3-0) beat No. 18 Notre Dame 93-54. Next: vs. Binghamton, Tuesday.
No. 15 Duke (2-2) did not play. Next: at Liberty, Sunday.
No. 16 Iowa State (4-0) did not play. Next: vs. Norfolk State, Sunday.
No. 17 TCU (3-0) did not play. Next: at No. 10 North Carolina State, Sunday.
No. 18 Notre Dame (3-1) lost to No. 14 Michigan 93-54. Next: vs. No. 8 USC, Friday.
No. 19 Vanderbilt (3-0) did not play. Next: at Western Kentucky, Wednesday.
No. 20 Oklahoma State (5-0) did not play. Next: at St. John’s, Wednesday.
No. 21 Iowa (3-0) did not play. Next: at Northern Iowa, Sunday.
No. 22 Louisville (2-1) did not play. Next: at Clemson, Sunday.
No. 23 Kentucky (5-0) beat Marshall 76-44. Next: vs. Purdue, Tuesday.
No. 24 Michigan State (3-0) did not play. Next: vs. Western Michigan, Sunday.
No. 25 Washington (3-0) beat Utah 72-61. Next: vs. Fresno State, Wednesday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.