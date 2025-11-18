NCAA Men’s Div I Soccer Glance

All Times EST
First Round
At higher seed
Thursday, Nov. 20
Fairleigh Dickinson at Duke, 1 p.m.
Lafayette at Cornell, 5 p.m.
UC Irvine at Denver, 5 p.m.
Siena at Seton Hall, 5 p.m.
Elon at UNC-Greensboro, 5 p.m.
W. Michigan at Clemson, 6 p.m.
Notre Dame at Michigan, 6 p.m.
N. Florida at North Carolina, 6 p.m.
Hofrstra at Syracuse, 6 p.m.
Lindenwood at Kansas City, 7 p.m.
Florida Atlantic at UCF, 7 p.m.
St. John’s at West Virginia, 7 p.m.
Cleveland State at Marshall, 7:15 p.m.
Kentucky at Saint Louis, 8 p.m.
Washington at Oregon St., 9 p.m.
Grand Canyon at UCLA, 10 p.m.
Second Round
Sunday, Nov. 23
Kentucky/Saint Louis winner at Indiana, noon
Hofstra/Syracuse winner at Vermont, 1 p.m.
W. Michigan/Clemson winner at Furman, 1 p.m.
North Florida/North Carolina at Maryland, 1 p.m.
Notre Dame/Michigan winner at Akron, 1 p.m.
Lafayette/Cornell winner at UConn, 2 p.m.
Fairleigh Dickinson/Duke winner at Princeton, 4 p.m.
Florida Atlantic/UCF winner at Georgetown, 5 p.m.
Elon/UNC-Greensboro winner at Virginia, 5 p.m.
Siena/Seton Hall winner at Bryant, 6 p.m.
Cleveland St./Marshall winner at NC State, 6 p.m.
Washington/Oregon St. winner at SMU, 7 p.m.
St. John’s/West Virginia winner at High Point, 7:30 p.m.
Lindenwood/Kansas City winner at Stanford, 8 p.m.
Grand Canyon/UCLA winner at San Diego, 8 p.m.
UC Irvine/Denver winner at Portland, 9 p.m.
