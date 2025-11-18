Live Radio
NCAA Men’s Div I Soccer Glance

The Associated Press

November 18, 2025, 12:18 AM

All Times EST

First Round

At higher seed

Thursday, Nov. 20

Fairleigh Dickinson at Duke, 1 p.m.

Lafayette at Cornell, 5 p.m.

UC Irvine at Denver, 5 p.m.

Siena at Seton Hall, 5 p.m.

Elon at UNC-Greensboro, 5 p.m.

W. Michigan at Clemson, 6 p.m.

Notre Dame at Michigan, 6 p.m.

N. Florida at North Carolina, 6 p.m.

Hofrstra at Syracuse, 6 p.m.

Lindenwood at Kansas City, 7 p.m.

Florida Atlantic at UCF, 7 p.m.

St. John’s at West Virginia, 7 p.m.

Cleveland State at Marshall, 7:15 p.m.

Kentucky at Saint Louis, 8 p.m.

Washington at Oregon St., 9 p.m.

Grand Canyon at UCLA, 10 p.m.

Second Round

Sunday, Nov. 23

Kentucky/Saint Louis winner at Indiana, noon

Hofstra/Syracuse winner at Vermont, 1 p.m.

W. Michigan/Clemson winner at Furman, 1 p.m.

North Florida/North Carolina at Maryland, 1 p.m.

Notre Dame/Michigan winner at Akron, 1 p.m.

Lafayette/Cornell winner at UConn, 2 p.m.

Fairleigh Dickinson/Duke winner at Princeton, 4 p.m.

Florida Atlantic/UCF winner at Georgetown, 5 p.m.

Elon/UNC-Greensboro winner at Virginia, 5 p.m.

Siena/Seton Hall winner at Bryant, 6 p.m.

Cleveland St./Marshall winner at NC State, 6 p.m.

Washington/Oregon St. winner at SMU, 7 p.m.

St. John’s/West Virginia winner at High Point, 7:30 p.m.

Lindenwood/Kansas City winner at Stanford, 8 p.m.

Grand Canyon/UCLA winner at San Diego, 8 p.m.

UC Irvine/Denver winner at Portland, 9 p.m.

