NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

The Associated Press

November 8, 2025, 11:03 AM

All Times EST

Saturday’s Games

No. 2 Houston (1-0) vs. Towson (1-0), 3 p.m.

No. 5 St. John’s (1-0) vs. No. 15 Alabama (1-0), Noon

No. 6 Duke (1-0) vs. Western Carolina (0-1), 1:30 p.m.

No. 8 BYU (1-0) vs. Holy Cross (0-1), 9 p.m.

No. 14 Arkansas (1-0) at No. 22 Michigan State (1-0), 7 p.m.

No. 18 Tennessee (1-0) vs. Northern Kentucky (1-0), 3 p.m.

No. 21 Gonzaga (1-0) vs. Oklahoma (1-0) at Spokane, Wash., 10:30 p.m.

