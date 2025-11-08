NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 2 Houston (1-0) vs. Towson (1-0), 3 p.m.
No. 5 St. John’s (1-0) vs. No. 15 Alabama (1-0), Noon
No. 6 Duke (1-0) vs. Western Carolina (0-1), 1:30 p.m.
No. 8 BYU (1-0) vs. Holy Cross (0-1), 9 p.m.
No. 14 Arkansas (1-0) at No. 22 Michigan State (1-0), 7 p.m.
No. 18 Tennessee (1-0) vs. Northern Kentucky (1-0), 3 p.m.
No. 21 Gonzaga (1-0) vs. Oklahoma (1-0) at Spokane, Wash., 10:30 p.m.
